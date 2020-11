Covid-19 : après les annonces d'Emmanuel Macron, le monde du sport attend des actes en Côte-d'Or

400 millions d'euros pour soutenir les structures sportives en grande difficulté, un Pass sport pour aider les familles à inscrire les petits dans les clubs, et une reprise des entraînement dès le mois de décembre pour les mineurs. Voilà ce que propose le président Emmanuel Macron face à la crise sanitaire et financière qui paralyse le secteur.

Un re-confinement plus souple pour les sportifs de haut niveau

Pour Boladé Apithy, membre du club d'escrime dijonnais, il faut dire que ce re-confinement est plus acceptable que le précédent : en tant que sportif de haut niveau, le sabreur membre du club d'escrime dijonnais est autorisé à s'entraîner, contrairement au printemps dernier. Mais en l'absence de compétitions, c'est quand même compliqué de se motiver :

"C'est vrai que c'est un combat quotidien d'aller à entraînement (il s'entraîne à l'INSEP à Paris), de se faire, mal, sans objectif de compétition. En escrime, la fédération française et la fédération internationale ont décidé d'annuler toutes les compétitions. Heureusement, il y a les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 en ligne de mire, ça reste quand même dans un coin de la tête. S'ils étaient annulés, ce serait une catastrophe pour beaucoup de sportifs."

Après l'école, il n'y a rien d'autre à faire, ce n'est pas très stimulant

Comme l'ensemble des disciplines, la fédération d'escrime est en souffrance depuis le début de la crise : "on a perdu pas loin de 25% de licenciés quand même, c'est beaucoup. On espère que ça va pouvoir repartir en janvier". Le fait que les mineurs puissent éventuellement reprendre l'entraînement en décembre, "c'est une bonne idée", pour Boladé Apithy. "Le sport c'est important pour la santé, pour le lien social, surtout pour les jeunes. Là on leur dit faut aller à l'école, et après il n'y a a rien d'autre à faire, ce n'est pas très stimulant."

Les clubs de judo optimistes, malgré tout

Même réaction chez les judokas, où les inscriptions sont aussi en baisse de 20% confirme Guy Bourguignon, le président du Judo club dijonnais. "La reprise du sport pour les mineurs, c'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'on attend depuis le début du confinement, pouvoir reprendre le chemin de nos tatamis le plus tôt possible, nos adhérents attendent ça."

"Mais on est quand même optimistes", poursuit-il, "parce que beaucoup sont en attente de cette reprise pour s'inscrire, on a encore des demandes par téléphone pour l'instant. Et puis on est sur le chômage partiel, on a les aides au maintien de l'emploi, on profite de tout cela."

Quant au Pass sport annoncé par le président de la république pour aider les familles à payer les inscriptions, ça va aussi dans le bon sens selon lui, "même si on a de la chance sur Dijon parce que la ville propose déjà ce dispositif d'aide à la pratique sportive, qui nous touche sur environ 80 licenciés."