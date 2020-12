Avec la fermeture des stations et remontées mécaniques, il est impossible de faire du ski de piste avant au moins de mois de janvier alors les adeptes de glisse se reportent notamment sur le ski de randonnée qui connaît un succès grandissant. Une aubaine pour les vendeurs et loueurs d'équipements.

Covid-19 en Isère : face aux restrictions, le ski de randonnée a plus que jamais la cote

Les ventes et locations de ski de randonnée explosent avec les restrictions liées à la crise sanitaire.

Les premières chutes de neige sont tombées ces derniers jours en Isère, de quoi narguer les amoureux de la montagne qui ne vont pas pouvoir skier sur les pistes en stations avant, au moins, le mois de janvier en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des remontées mécaniques. Loin de se laisser abattre, nombreux sont ceux qui se reportent sur une autre pratique : le ski de randonnée. En Isère, les loueurs et vendeurs de matériel en profitent.

REPORTAGE Les skieurs, novices ou confirmés, se tournent vers le ski de randonnée en attendant la réouverture des pistes. Copier

Lionel Tassan habite Bernin, dans la vallée du Grésivaudan, les 20 kilomètres autour de sa maison lui permettent de profiter de la neige et il compte aller skier très bientôt "notamment autour des domaines de Chamrousse ou Pipay, Prapoutel pour le plaisir de tâter la première neige de la saison", détaille le professeur de mathématiques. En grand habitué de la montagne, il a déjà son matériel mais ce n’est pas le cas de tous les pratiquants, pour le plus grand bonheur des vendeurs et loueurs de matériel, à l'instar du magasin Barthelemy ski, à Grenoble, où depuis quelques jours, le téléphone n'arrête pas de sonner. "Avec la neige qui est tombée, ça va être comme ça toute la journée", sourit le gérant, Eric Barthelemy, entre deux appels.

Les clients, en manque de glisse, affluent dans les magasins d'équipement. © Radio France - Louise Buyens

Avec la fermeture des remontées mécaniques, la star des rayons cette année, ce sont les skis de randonnée : "Cela fait déjà quelques années qu'il y a un gros boum sur les ventes et locations de skis de randonnée. Les gens ont envie de voir autre chose et il n'y a pas de forfait à payer. L'investissement de base est conséquent mais une fois qu'on l'a, on part pour une dizaine d'années", explique le gérant du magasin. Pour un équipement complet, il faut tout de même compter 1.500 euros en moyenne alors la plupart des clients d'Eric Barthelemy se tournent vers la location : "Ils vont en station mais pour faire du ski de randonnée, une manière de découvrir la pratique pour les novices", estime le professionnel.

C'est le cas de Lucie, une grenobloise qui vient de passer commande pour "un casque parce que le ski de randonnée a l'air plus dangereux que le ski de piste. J'ai aussi acheté des vêtements différents et je vais louer du matériel spécifique". Dans quelques jours, Lucie va chausser des skis de randonnée pour la première fois. "_C'est l'occasion d'essayer et de combler le fait que les stations sont fermées_, ça permet de profiter du grand air", raconte la jeune femme.

Si vous êtes débutant, attention aux accidents car la première couche de neige de l’année, peu épaisse, peut être dangereuse. Si vous êtes novices, il est fortement recommandé de pratiquer avec un guide.