Covid-19 - En Mayenne, l'opéra au Château de Linières à huis-clos, diffusion sur Facebook et YouTube

Au Château de Linières, à Ballée, pas d'opéra en plein air cette année. Décision de la Préfecture à cause de la crise sanitaire qui n'autorise aucun rassemblement public. Et c'est un double coup dur pour l'association qui gère cet événement.

Chrystelle Di Marco - soprano - Page Facebook Château de Linières

Coup dur financier : plusieurs dizaines de milliers d'euros avancés pour monter le projet. Coup dur pour la culture en Mayenne souligne Julien Ostini, le créateur et directeur artistique de l'opéra du Château de Linières : "on avait vraiment travaillé sur le protocole sanitaire en étroite collaboration avec les autorités. On y était arrivé. Et puis on se rend compte que c'est encore la culture qui est facile à annuler. Il y a une forme d'injustice. Franchement, on aurait pu accueillir en toute sécurité 100 à 200 personnes dans un espace de plusieurs milliers de mètres carrés, plus facilement que dans n'importe quelle grande surface. Il n'y a pas que la nourriture et l'eau qui sont importantes pour vivre. On a besoin de partager, de vivre des émotions d'autant plus que le seul opéra produit en France cette année c'est chez nous, c'est en Mayenne".

Les artistes et musiciens ont été toutefois autorisés à jouer à huis-clos l'opéraCavalleria Rusticana du compositeur italien Mascagni. Représentation filmée et diffusée ce soir sur la page Facebook du Château de Linières et sur la chaîne YouTube.