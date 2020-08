Covid 19 : face à la situation sanitaire, la ville d'Orléans renonce à Rentrée en Fête le 6 septembre prochain

Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion ce mardi avec la préfecture du Loiret, la ville d'Orléans annonce qu'elle a décidé de reporter à une date ultérieure de Rentrée en Fête, qui devait se dérouler le dimanche 6 septembre prochain. Elle ne fixe pas de nouvelle date, malgré tout, évoquant le contexte sanitaire. "Il apparaît difficile de maintenir la bonne tenue de cette manifestation dans le respect des gestes barrières" dit le communiqué.

30.000 visiteurs habituellement pour Rentrée en Fête

Chaque année Rentrée en Fête réunit plus de 500 associations qui viennent présenter leurs activités dans les rues du centre-ville d'Orléans, l'événement voit passer plus de 30.000 visiteurs. "Consciente du préjudice que pourra créer l’absence de Rentrée en Fête pour les associations participantes, la Mairie les accompagnera dans leur communication en diffusant un catalogue digital sur les réseaux sociaux et sur le site internet www.orleans-metropole.fr".