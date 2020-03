Coronavirus : Jazz sous les pommiers contraint d'annuler l'édition 2020 du festival manchois

Au regard de l’ampleur de l’épidémie et de ses conséquences, les organisateurs du festival Jazz sous les pommiers annoncent ce lundi 30 mars dans un communiqué l'annulation de la 39e édition de l'événement, qui devait se tenir du 15 au 23 mai 2020. Le festival attire chaque année des dizaines de milliers de spectateurs à Coutances, dans le centre Manche

Différents reports sont à l’étude

L’équipe étudie la mise en place de nouveaux petits rendez-vous afin que l’esprit du festival retentisse malgré tout sur l’année 2020 :

- une soirée en fin de saison pour les restitutions de projets d’action culturelle menés tout au long de l’année passée

- un « week-end sous les pommiers » du 18 au 20 septembre

Ibrahim Maalouf ouvrira la 40e édition le 7 mai 2021

L'équipe veut déjà penser à la prochaine édition du festival, la 40e, qui se déroulera du 7 au 15 mai 2021. Le report de certains concerts 2020 sur l’édition 2021 est à l’étude. Les deux concerts d’ouverture de cette édition anniversaire seront assurés par _Ibrahim Maalouf_le vendredi 7 mai 2021 à 19h et 22h30, à la salle Marcel-Hélie. Les Jazz Export Days auront lieu à Coutances du 10 au 12 mai 2021.

Comment se faire rembourser ?

►Les billets 2020 pour les concerts d’Ibrahim Maalouf restent valables pour 2021. ►Remboursement possible de tous les billets en envoyant une demande par messagerie à cm@jazzsouslespommiers.com → Pour les achats via la billetterie en ligne, la carte ayant servi à l'achat sera recréditée. → Dans tous les autres cas, fourniture d’un RIB nécessaire. ►Remboursement possible jusqu'au 30 juin 2020.

►Vous pouvez également apporter votre soutien solidaire au festival en renonçant au remboursement de vos billets.