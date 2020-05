Covid-19 : la Fête du Cognac est annulée à son tour

Les organisateurs espéraient encore, il y a dix jours, trouver les solutions adéquates : las, la Fête du Cognac est à son tour annulée, victime, elle aussi, les conséquences de la pandémie de Covid-19.

Elle devait avoir lieu du 23 au 25 juillet, à Cognac, au port de plaisance, sur les bords de la Charente. Un mélange de gastronomie (et de cognac) et de concerts. Trois Cafés Gourmands et Skip the Use étaient annoncés en têtes d'affiche. Plus de 20.000 spectateurs étaient attendus. Cela aurait dû être la 23e édition.

Lors des précédentes éditions, certains concerts avaient pu réunir plus de 6.000 spectateurs, ce qui est supérieur à la limite de 5.000 spectateurs annoncés par Emmanuel Macron dans son dernier discours.

La Fête du Cognac s'ajoute à la longue liste des festivals annulés dans nos deux Charentes, des Francofolies de La Rochelle à Cognac Blues Passion, du Festival International du Film de La Rochelle au Free Music Festival de Montendre, en passant par Stereoparc à Rochefort, Notes en Vert à Périgny, et bien d'autres...