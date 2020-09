Covid-19 : la fête foraine "Les Angevines", à Laval, peut se dérouler presque normalement

A partir de ce samedi, et pendant deux semaines, dans le centre-ville de Laval, les enfants et les plus grands vont pouvoir profiter de plusieurs manèges et stands de confiserie. Un protocole sanitaire est mis en place pour éviter la propagation de la Covid-19.

Ce samedi 12 septembre, coup d'envoi de la traditionnelle fête foraine de la rentrée à Laval.

fête foraine © Radio France

"Les Angevines" de retour sur le quai André-Pinçon. Pendant 15 jours, petits et grands pourront s'amuser, se divertir, passer du bon temps, manger une barbe à papa et des bonbons. Une dizaine de manèges sont présents.

Les forains ont obtenu l'aval de la Préfecture de la Mayenne pour accueillir le public. En échange, ils s'engagent à respecter un protocole sanitaire strict. Alexandre Huillery, propriétaire d'une confiserie, se réjouit du maintien de l'événement : "on est très content, on a envie de travailler. On a un protocole identique à celui des commerçants dans le centre-ville. Il faut une entrée et une sortie sur le site. On a donc installé des barrières. On met à la disposition des visiteurs du gel hydroalcoolique sur tous les stands. On désinfecte régulièrement. Il y a aussi des marquages au sol quand il y a du monde afin de respecter la distanciation physique. Ici, c'est une petite fête foraine familiale. En terme de fréquentation, il y a peu de monde. Mais nous, forains, on a besoin de travailler, on a des charges à payer. Relancer les fêtes foraines en Mayenne ça a été difficile".

Cet été, deux des plus grosses fêtes foraines du département, à Mayenne et à Château-Gontier, ont été annulées en raison de la crise épidémique.