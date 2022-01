Covid-19 : la Région Centre-Val de Loire "à l'écoute" des problématiques du secteur culturel

Entre l'interdiction des concerts debout, les annulations en cascade de représentations et la jauge limitée à 2.000 spectateurs en salle, le secteur de culture vit un début d'année compliquée. Pour l'avenir, la région Centre-Val de Loire se dit prête à le soutenir logistiquement et financièrement.

Comme d'autres secteurs, la culture a du mal à voir le bout du tunnel et le décret du gouvernement, publié fin décembre, n'a rien arrangé. Pour limiter la propagation du variant Omicron, les salles de spectacle sont obligées d'appliquer une jauge de 2.000 spectateurs maximum et d'interdire les concerts debout. Des contraintes qui ont notamment poussé le Bâteau Ivre, près de la gare de Tours, à fermer jusqu'au 23 janvier, date théorique de la fin des restrictions. "Ce n'était pas viable de rester ouvert", assure Franck Mouget, le coordonnateur de la coopérative "Ohé du Bâteau", propriétaire des lieux.

Pour limiter la casse, la région Centre-Val de Loire propose son aide. Depuis quelques jours, elle multiplie les réunions sur le terrain, comme ce lundi 17 janvier à Tours et ses environs, pour réellement comprendre l'ampleur de la situation et voir comment elle peut être utile. Il ne s'agit pour l'instant que de rencontres de travail. Mais cet appui est le bienvenu reconnait Franck Mouget, qui s'est entretenu pendant une heure avec des représentants de la collectivité. "C'est bien de voir ce que l'on peut faire ensemble car on a l'impression, dans cette pandémie, que la culture n'est pas essentielle. Et c'est dommage. Le problème, aujourd'hui, c'est que l'on ne rencontre plus notre public puisqu'on doit sans arrêt composer avec des interdictions ou des restrictions."

Un public à reconquérir

Le Bâteau Ivre, rouvert seulement depuis mi-septembre après des années de combat, a constaté une baisse de fréquentation au fil des mois. "Jusqu'à fin novembre, ça allait, poursuit Franck Mouget. Mais à partir du moment où le gouvernement a à nouveau imposé le port du masque pour les spectacles, c'est devenu compliqué. Après, on a eu l'interdiction de danser aussi. Et de fil en aiguille, il y a eu moins de monde."

Confronté à un exode de cachetiers, techniciens ou artistes, qui préfèrent se réorienter, le secteur de la culture n'a plus trop de marge de manœuvre. La région Centre-Val de Loire en est consciente et promet d'étudier des pistes pour améliorer la situation. "On est à l'écoute, on peut par exemple imaginer notamment un plan de formation pour les métiers culturels en tension, explique Delphine Benassy, la vice-présidente en charge de la culture. Nous avons des dispositifs d'aide aux intermittents du spectacle qui ont été lancés, comme les paniers "Cultivons l'Essentiel" qui permettent à des artistes de se rassembler pour créer un contenu à présenter à un public". En échange, ils sont rémunérés.

L'idée d'un fonds de soutien à la culture n'est pas à exclure, comme cela avait été fait en 2020 et 2021. L'an dernier, plus d'1 millions d'euros avaient été attribués.