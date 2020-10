Covid-19 : la vogue du Puy-en-Velay ferme ce midi

Les forains qui accueillaient le public sur la place du Breuil du Puy-en-Velay depuis le 16 octobre dernier lèvent le camp. La préfecture de Haute-Loire a demandé ce samedi matin la fermeture de la vogue qui aurait dû en théorie se poursuivre jusqu'au 15 novembre.

Pourquoi la vogue a-t-elle été autorisée ? Pourquoi la fermeture n'est-elle pas intervenue avant ?

"Juridiquement la décision ne pouvait pas intervenir avant la publication la nuit dernière des nouvelles restrictions", explique le préfet Éric Étienne.

Et le représentant de l'État au Puy de justifier l'autorisation accordée à cet événement. "Le 8 octobre, le taux d'incidence de la Covid-19 était de 150 cas pour 100 000 habitants. Et puis à l'époque j'ai pensé aux commerçants, les forains sont des commerçants comme les autres, qui doivent pouvoir vivre. J'ai pensé aussi au caractère rural du département avec très peu de personnes agglutinées. De surcroît c'était une activité de plein air. Et enfin j'obtiens à ce moment-*là toutes les garanties qui ont été respectées, je tiens à le dire, sur la jauge des personnes, sur le respect des gestes barrières, sur l'hygiène dans les manèges et dans les stands et sur le renforcement des contrôles".

"Entre temps le taux d'incidence (le nombre de cas positifs ramené à la population, ndlr) a explosé. Il approche les 500, relève Éric Étienne, dont beaucoup de personnes concernées dans les Ehpads. Le taux d'incidence est de 365 pour les plus de 65 ans, avec des clusters (foyers épidémiques, ndlr) avérés".

La Haute-Loire fait partie des 38 nouveaux départements passés en "rouge couvre feu" sur la carte présentée par le Premier ministre jeudi.