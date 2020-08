Covid-19 : le Circuit des Remparts d'Angoulême annulé

Le Circuit des Remparts, célèbre course de voitures anciennes dans les rues d'Angoulême, est annulé. La reprise de l'épidémie impose de nouvelles contraintes que les organisateurs ne pouvaient pas assumer.

La reprise de l'épidémie de Covid-19 en France a eu raison du Circuit des Remparts d'Angoulême. La 49e édition de la course de voitures anciennes dans les rues d'Angoulême, qui aurait dû avoir lieu du 18 au 20 septembre 2020, est annulée.

L’association du Circuit des Remparts constate que "la brusque aggravation de l’épidémie a entraîné ces derniers jours une cascade de décisions réglementaires et sanitaires", un "durcissement des contraintes d’organisation". Et que la configuration de l'événement angoumoisin ne permet plus de les appliquer. "Nous rassemblons trop de population sur un même espace", expliquent les organisateurs, "nous aurions constitué une source potentielle d'accélération de la contamination".

Le président du Circuit des Remparts, Jean-Marc Laffont, fait part de sa tristesse, après des mois de travail pour "trouver des solutions intelligentes et originales", dit-il. Mais il défend "une décision de responsabilité", la priorité étant de "préserver la santé de toutes et tous", ce qui "prime sur toute autre considération". Il donne rendez-vous en du 17 au 19 septembre 2021.

Le public, les concurrents de la course, les partenaires et les fournisseurs seront contactés dans les jours qui viennent pour les modalités de remboursement.