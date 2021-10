Covid-19 : le difficile retour des Français vers la culture

Malgré l'amélioration de l'épidémie de Covid-19 en France ces derniers mois et de l'allègement des restrictions sanitaires, les lieux culturels n'ont toujours pas retrouvé leur public d'avant crise. C'est l'enseignement d'une étude réalisée début septembre par Harris Interactive dont les résultats doivent être commentés mercredi par Roselyne Bachelot, ministre de la Culture.

39% des personnes interrogées déclarent ne pas être retournées dans un lieu culturel depuis depuis l'instauration du pass sanitaire le 21 juillet dernier. Avant l'épidémie, 88% des Français s'y rendait au moins d'une fois par an. Le secteur le plus touché est celui du spectacle vivant. Seulement 27% des sondés disent avoir assisté à un concert contre 60% avant le Covid-19, 25% à une pièce de théâtre contre 46%.

30% des Français fréquenteront moins souvent les lieux culturels

Idem pour les festivals : près de trois-quarts des Français qui avaient l'habitude d'y aller au moins une fois par an n'y sont pas retournés cet été. Le cinéma est lui aussi touché, avec seulement la moitié des Français qui avaient l'habitude d'aller au cinéma avant le Covid qui ont sont retournés depuis l'entrée en vigueur du pass sanitaire.

Selon cette étude, 30% des personnes interrogées déclarent qu'ils se rendront mois souvent dans les lieux de culture. 60% indiquent reprendre leurs habitude d'avant la crise et 10% disent vouloir s'y rendre moins souvent.

Cette baisse de la fréquentation des lieux culturels inquiètent les professionnels du secteur. A l'instar d'Olivier Haber, directeur général de la Seine musicale à Boulogne-Billancourt, et membre du Prodiss, le syndicat patronal du spectacle vivant. Invité de franceinfo ce mercredi, il a fait part de son inquiétude face à "un public qui n'a pas retrouvé habitudes d'avant Covid". Il indique également avoir beaucoup moins d'offres à proposer "avec les artistes internationaux qui ne sont pas présents sur cette rentrée, quelques grands projets ont décidé de reporter leur production sur 2022 voire 2023".

Taux de remplissage en chute libre

Olivier Haber explique qu'à la Seine musicale, "quatre fois moins de spectacles sont proposés, donc forcément on accueille moins de public". Et concernant les spectacles présentés, ils se situent entre 30% et 70% de taux de remplissage, contre plus de 70% en moyenne avant la crise sanitaire. Si le représentant syndical constate une amélioration depuis septembre, il indique également : "on part de tellement bas que finalement ça ne veut pas dire grand chose".

Pour Olivier Haber, cette désaffection des lieux de culture s'explique avant tout par les "moments de convivialité" à rattraper. "Les gens qui ont la possibilité de sortir privilégient d'abord les restaurants et les bars", des lieux où le pass sanitaire est là aussi obligatoire, "donc ce n'est pas un sujet de pass sanitaire". Au regard des résultats de l'étude Harris Interactive, ce qui inquiète le plus le représentant syndicale, c'est la proportion des personnes qui disent vouloir moins fréquenter les lieux de culture à l'avenir.

"On a du mal à comprendre pourquoi, avoue-t-il. C’est peut-être un peu tôt pour se prononcer. C’est sûr qu’il y a des habitudes qui vont évoluer. Est-ce que les gens qui ont quitté les grandes agglomérations dans le cadre du télétravail iront moins sur les concerts en fin de semaine ? C’est possible. A nous de nous adapter aussi, de voir si les mises en ventes à deux ans ou à trois ans en amont sont peut-être révolues. Il faut peut-être réagir plus vite, être plus en direct avec les attentes des consommateurs. C’est un peu tôt pour se prononcer dessus".