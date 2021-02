Covid-19 : le festival de cinéma Travelling à Rennes se réinvente en ligne

La 32è édition du festival Travelling de Rennes, qui débute ce mardi jusqu'au mardi 23 février, va se dérouler en ligne cette année. "Ne pas pouvoir vous retrouver en salles est un crève-cœur" expliquent les organisateurs sur leur site "mais il nous est primordial de rebondir et de faire en sorte que cette édition particulière puisse vivre avec et pour vous !"

Cette année, c'est le cinéma de La Nouvelle-Orléans et du sud des Etats-Unis qui est mis à l'honneur durant le festival avec la projection de plusieurs films sans quitter son canapé ou son fauteuil. Pour son directeur, Fabrice Bassemon, "l'idée c'est de retrouver l'esprit d'un festival, l'esprit d'une salle de cinéma. On a fait le choix de ce partenariat avec la salle virtuelle de la 25è heure à 4 euros la séance".

On propose au public de nous retrouver à heures fixes à des séances à 18h, 20h30 ou 20h45. A l'issue de la projection, il y a une rencontre et la possibilité pour le public de débattre avec les invités via un tchat - Fabrice Bassemon