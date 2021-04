Le Covid-19 n'a pas tué les Mouillotins. Le festival de musique se tiendra bien à Saint Poix dans le Sud-Mayenne cette année. Dans une forme un peu différente : des concerts assis de 500 personnes maximum, en soirée les 27 et 28 août.

Covid-19 : le festival des Mouillotins remplacé par des soirées estivales les 27 et 28 août

Le festival des Mouillotins aura lieu...mais pas vraiment. L'édition 2021 de cet événement musical est maintenue à Saint-Poix, dans le Sud-Mayennne, mais elle prendra une forme bien différente, Covid oblige : 500 personnes maximum, assises, pourront assister à quelques concerts en début de soirée les 27 et 28 août.

Pour Marie Danjou, coordinatrice de l'association qui organise le festival, ce n'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien : "C'est vrai qu'on a une petite jauge cette année à 500 personnes par concert. C'est pour cela que l'on a voulu aussi mettre une billetterie en amont pour pouvoir accepter un nombre suffisant de personnes et pourvoir l'anticiper."

Un protocole sanitaire sera mis en place pour limiter le risque de contamination entre spectateurs. Après plusieurs éditions compliquées, à cause de la météo ou du coronavirus, c'était important pour les bénévoles d'organiser un événement malgré la situation sanitaire difficile. "Après une année d'inondations, une année de tempête et une année de Covid, ça faisait quand même longtemps que le festival n'avait pas forcément vu le jour d'une manière vraiment vivante", regrette Marie Danjou, qui espère "renouer avec les habitants du territoire et créer du lien pour cette année."