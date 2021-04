La 40e édition du festival Jazz à Vienne est bien maintenue du 23 juin au 10 juillet 2021. Sa programmation a été dévoilée ce mardi 6 avril. Outre Jamie Cullum, Keziah Jones et Ibrahim Maalouf, dont les noms avaient déjà été annoncés,Thomas Dutronc viendra enchanter la scène du Théâtre antique.

Coronavirus : le festival Jazz à Vienne résiste et dévoile sa programmation pour la 40e édition

La programmation de la 40e édition du festival "Jazz à Vienne" prévue entre le 23 juin et le 10 juillet prochain vient d'être dévoilée ce mardi 6 avril. Le festival de jazz, temps fort de l'été en Isère, est pour l'instant maintenu, alors que plusieurs festivals ont annoncé ces derniers jours être contraints d'annuler. C'est le cas des Eurockéennes de Belfort ou de Musilac à Aix-les-Bains. La configuration du Théâtre antique de Vienne permet aujourd'hui à Jazz à Vienne d’envisager des concerts cet été avec des places assises. Le ministè_re fixe pour l'instant un maximul de 5.000 places assises. Pour l'instant, il n'y a pas d'information sur l'ouverture possible de buvettes ou de points de restauration.

Parmi les artistes présents pour cette 40e édition : Thomas Dutronc, le trompettiste Ibrahim Maalouf, le pianiste Jamie Cullum, le pianiste Roberto Fonseca, le compositeur et bassiste Marcus Miller sont des habitués de la scène antique. Ayo, Imany et Paul Personne seront également présents pour cette édition hors du commun. Certains artistes à qui il est proposé des cartes blanches seront présents deux soirs notamment Ibrahim Maalouf et Marcus Miller.

La quasi-totalité de la programmation est désormais connue, mais les affiches de 4 soirées restent encore à être précisées : celles des 24 et 26 juin ainsi que des 3 et 8 juillet.

La programmation de 14 soirées sur 18

23 juin : Jamie Cullum / Anne Paceo

25 juin : soirée "Afrique" : Salif Keita / Keziah Jones & Qudus Onikeku / Julia Sarr

27 juin : Ibrahim Maalouf / Laurent Bardainne et Tigre d'eau Douce

28 juin : Ibrahim Maalouf / Erik Truffaz

29 juin : soirée "piano" : hommage à Michel Pettruciani et Brad Mehldau Solo

30 juin : Thomas Dutronc / Kyle Eastwood, fils de l'acteur Clint Eastwood

fils de l'acteur Clint Eastwood 1er juillet : Deluxe / Nubiyan Twist

2 juillet : soirée "Cuba" : Roberto Fonseca / Alfredo Rodriguez / Richard Bonna

4 juillet : Marcus Miller / Manu Katché

5 juillet : Avishai Cohen / Vincent Peirani

6 juillet : Marcus Miller / Bokanté feat. Michael League

7 juillet : Lianne la Havas / Imany / Arlo Parks

9 juillet : soirée "blues" : Paul Personne, Zac Harmon, Lowland Brothers

10 juillet : soirée "all night jazz" : avec notamment un hommage à Rachid Taha avec l'Armée mexicaine, les derniers musiciens à l'avoir accompagné sur scène / Cimafunk / Mezerg