Covid-19 : à Coutances, le festival Jazz sous les pommiers reporté à la fin août 2021

Ils veulent "garder l'esprit du festival". Les organisateurs de Jazz sous les pommiers ont préféré décaler l'édition 2021, qui était trop incertaine au mois de mai. "Afin de mettre toutes les chances de son côté", cette 40e édition sera donc estivale, "en format resserré sur cinq jours", du 25 au 29 août.

Les concerts seront prévus en mode assis, avec des jauges contraintes. L'équipe du festival "veut y croire".

On ne croyait pas à la possibilité "une ambiance festival" en mai. Donc on rebondit car on a envie d'exister. On prend ce pari de reporter à fin août, une période de plein été, où il y aura plus de vaccinés. Les dernières annonces sur les gros festivals d'été nous confortent, commente Denis Le Bas, le directeur du festival.