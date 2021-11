Covid-19 : le festival Yaouank de musique bretonne annule ses concerts au Liberté à Rennes

Après l'annulation en 2020 en raison du confinement, l'édition 2021 du festival Yaouank de musique bretonne s'annonçait sous les meilleurs auspices avec le retour du fest-noz géant qui devait accueillir plusieurs milliers de personnes. Mais en fin de semaine dernière, un communiqué du préfet d'Ille-et-Vilaine a interpellé les organisateurs de l'association Skeudenn Bro Roazhon à Rennes. D'abord, le département doit appliquer un nouveau protocole sanitaire en raison d'une hausse du taux d'incidence qui dépasse les 50 cas de Covid-19 sur 100.000 habitants.

Si le port du masque redevient obligatoire dans les écoles, la jauge de spectateurs dans les concerts debout passe à 75% à partir de ce lundi 8 novembre. Le préfet rappelle la stricte application des gestes barrières même quand on est vacciné.

Les deux concerts phares annulés

Les organisateurs ont donc décidé à l'unanimité et en accord avec la direction du Liberté d'annuler les deux concerts prévus salle du Liberté vendredi 19 novembre et samedi 20 novembre. Le vendredi, plusieurs artistes devaient se produire sur scène et une grande fête était prévue avec une nuit de danses bretonnes. "Nous adoptons une attitude responsable en annulant ces deux soirées", explique Glenn Jégou, le directeur artistique de Yaouank car le fest-noz est une grande fête populaire avec de la convivialité et des échanges permanents, ce qui peut être risqué en période de crise sanitaire.

Des organisateurs déçus mais qui ne veulent prendre aucun risque dans un contexte fragile. Les autres propositions du festival sont maintenues. L'association espère rebondir courant en 2022 en proposant au public rennais de nouveaux rendez-vous festifs.

A LIRE : le programme du festival Yaouank