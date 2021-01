Covid-19 : le Grand Palais annule définitivement son exposition photo consacrée au noir et blanc

L'exposition photo consacrée au noir et blanc prévue au Grand Palais était très attendue par les passionnés de photo. Comme beaucoup d'autres, elle est victime de la crise sanitaire. Le Grand Palais annonce ce jeudi son annulation définitive. Elle avait déjà été reportée deux fois.

"Au regard de la situation sanitaire, l'exposition "Noir & Blanc: une esthétique de la photographie" n'ouvrira définitivement pas ses portes", indique le Grand Palais dans un communiqué.

Les plus grands photographes sont représentés

"L'exposition du Grand Palais invitait à découvrir les tirages emblématiques des collections exceptionnelles de la BnF à travers ce thème transversal", explique le Grand Palais.

Plus de 300 tirages en noir et blanc de grands noms de la photographie, de Man Ray à Helmut Newton en passant par Diane Arbus et Robert Frank, devaient être présentés dans le cadre de cette exposition se focalisant sur le parti-pris technique et esthétique du noir et blanc.

Cette exposition phare aurait du ouvrir en avril 2020. Elle avait été montée en collaboration avec la BnF.

L'exposition sera virtuelle

Petite consolation : les oeuvres pourront être vue en ligne "via une visite virtuelle interactive sur le site grandpalais.fr dans le courant du mois de février 2021".

Des visites-conférences en ligne seront proposées et le catalogue de l'exposition est toujours à la vente, précise le Grand Palais.