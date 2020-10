Covid-19 : le marathon de Metz-Mirabelle est annulé

A quelques heures à peine de la course, qui devait avoir lieu ce week-end, le marathon de Metz-Mirabelle est annulé. Les organisateurs l'ont appris ce matin. En cause, une accélération de la circulation du virus dans la capitale mosellane.

Cela devait être une belle fête, l'un des seuls marathons de France à se maintenir, avec, certes, des coureurs masqués sur la ligne de départ. Tout était prêt, le protocole sanitaire avait été validé par les autorités, mais le couperet est tombé ce jeudi matin : l'édition 2020 du marathon de Metz Mirabelle, prévue le weekend des 17 et 18 octobre, est annulée.

En cause, la circulation du virus, qui s’accélérerait dans la capitale mosellane. On devrait en savoir plus ce jeudi après-midi : l'Agence régionale de santé communique, comme toutes les semaines, le taux d'incidence pour les métropoles.