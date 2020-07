Covid-19 : le Valence en Gastronomie Festival et le concert de Patrick Bruel annulés en septembre

Le maire de Valence Nicolas Daragon explique que c'est la situation sanitaire qui a motivé la décision d'annuler le Valence en Gastronomie Festival de fin septembre : "notre région vient d'être classée en zone orange. Cela veut dire que le virus circule un peu plus. On est sur un événement qui est fondé essentiellement sur la déambulation et la dégustation. Cela veut dire que les gens vont circuler et ne vont pas pouvoir être masqués puisqu'ils vont déguster sur tous les stands. On se trouve face à quelque chose d'insoluble. Personne ne sait où on en sera de l'épidémie fin septembre, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va engager des frais trop importants pour prendre le risque de devoir annuler en dernière minute. Je rappelle que le budget du Valence en Gastronomie Festival est équilibré et qu'il est à hauteur de près de 800 000 euros. Donc c'est tout simplement impossible de prendre un tel risque."

Seul le rallye gastronomique est maintenu

Le Valence en Gastronomie Festival réunit en général 54 000 visiteurs. Le concert de Patrick Bruel organisé dans le cadre du festival devait réunir 3 000 spectateurs. Il est également annulé : "on ne peut pas empêcher les gens de chanter, de danser" explique Nicolas Daragon, "qui dit danser dit éventuellement transpirer et être collés les uns aux autres devant la scène. Qui dit chanter dit forcément à un moment prendre le risque que des gens enlèvent le masque, qui est pourtant obligatoire. C'est impossible de maintenir des événements comme celui-ci."

Le rallye gastronomique est en revanche maintenu. Le 5 septembre, chaque famille dans sa voiture peut aller de producteurs en restaurants en suivant des énigmes.