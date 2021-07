Covid-19 : les boîtes de nuit creusoises ne rouvriront pas tout de suite

Le retour de la boule à facette, du ticket pour le vestiaire, de la piste de danse qui colle au pied à cause de l'alcool versé dessus par des danseurs maladroits, ce ne sera pas pour tout de suite en Creuse. Les trois gérants qui possèdent des boîtes de nuit dans le département ont confirmé leur intention de rester fermer. Les conditions sanitaires imposées par le gouvernement pour une réouverture vendredi 9 juillet sont jugées trop contraignantes.

Pas de test négatif, pas de piste de dance

Bien que concurrents, les gérants du Loft (La Souterraine), de la 25e Avenue (Guéret) et du X Discothèque (Aubusson), ont fait équipe le temps d'une réunion à la préfecture de la Creuse, pour contester les restrictions sanitaires imposées par l'État, à la veille d'une possible réouverture. "Le protocole est vraiment très strict et on nous menace déjà de contrôles dès l'ouverture", peste Martial Philippon, le patron du X.

Le masque n'est pas obligatoire à l'intérieur des discothèques. Mais pour accéder à la piste de dance, les clients doivent montrer un passeport sanitaire ou un test négatif au videur. Ou alors faire un test antigénique. "Des tests qui durent entre 15 et 30 minutes, explique Florian Desmoulins, gérant du Loft. Si tout le monde se fait tester comme ça à l'entrée, ça risque d'être très long et très compliqué à mettre en place." Ces patrons de boîtes de nuit craignent aussi que leurs frais n'explosent en personnel à recruter pour "contrôler et désinfecter".

Sans compter la crainte de devoir fermer dans quelques week-ends à cause du variant Delta. "Il y a trop de contraintes, complète Martial Philippon tandis que son confrère opine du chef. On ouvre avec une jauge à 75% de nos capacités, en période d'été où on sait qu'il y a des clients qui seront en vacances. Et on sent bien que les représentants de l'État ont peur parce qu'il y a l'arrivée du nouveau variant."

Le personnel prend son mal en patience

Tristan, serveur du Loft au chômage forcé, s'est reconverti en surveillant de lycée, et prend son mal en patience © Radio France - Simon Cardona

Tristan, ancien serveur du Loft est devenu surveillant dans un lycée. Il touche le chômage partiel, 900 euros par mois. "C'est pour ça que je travaille à côté, sinon, on ne s'en sort pas". Le bar et les clients lui manquent, mais il est bien conscient que rouvrir Le Loft tout de suite serait synonyme de mauvaise ambiance. "Bosser dans un bar avec un masque sur le nez, avec toutes les restrictions qu'on nous proposait, c'était des soirées à 20 clients".

Gillian, le DJ du X à Aubusson, continue tout de même de jouer plusieurs fois par semaine ses playlists dans une discothèque, vide et en travaux. Histoire de dépoussiérer les platines et de ne pas perdre la main. "Ça fait bizarre de jouer, de mettre des jeux de lumière en route, mettre du son devant personne, quand on sait que la piste est vide, et qu'on n'a pas ouvert depuis 15 mois."

Gillian, le DJ du X Discothèque, continue tout de même de jouer chez lui et dans la boîte de nuit d'Aubusson © Radio France - Simon Cardona

Le X discothèque à Aubusson compte attendre au moins jusqu'à la mi-aout pour rouvrir. Le Loft à la Souterraine devrait reprendre les affaires un peu plus tôt, début aout. La 25e Avenue à Guéret n'ouvrirait pas avant la fin de l'été. Vendredi 9 juillet, seulement 20% des boîtes de nuit comptent rouvrir d'après le Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL).