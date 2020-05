Covid-19 : les campings et tous les hébergements touristiques pourront ouvrir le 2 juin

"Il faut qu'on ait une décision maintenant". Christian Pommier n'en pouvait plus d'attendre. De ne pas savoir s'il allait ou pas pouvoir ouvrir son camping dans le massif du Sancy. Et enfin embaucher la trentaine de saisonniers pour accueillir des clients. Le président de la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air est donc soulagé.

Sauver la saison

"Nous attendions cette date depuis plus d'un mois, ça va rassurer les vacanciers" poursuit Christian Pommier dont l'établissement sera ouvert dès ce mardi matin. "Il va y avoir du travail, mais c'est aussi une forme de repos moral pour nous". Le protocole sanitaire proposé par les acteurs du secteurs a donc permis de sécuriser l'activité, et donc de potentiellement sauver la saison.

Les installations du camping La Ribeyre

Christian Pommier emploie habituellement une trentaine de salariés saisonniers. "On avait dèja commencé les embauches, mais là on va pouvoir finaliser les contrats". Reste maintenant à préparer l'ouverture. "Les réservations sont plutôt bonnes, elles ont repris depuis une dizaine de jours, et je pense que dans le contexte actuel, l'Auvergne a une carte à jouer".

Les vacanciers éviteront peut-être le littoral et les plages bondées pour venir chez nous... Christian Pommier, Président de la Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air

La limite des déplacements à plus de 100 kilomètres a également été levée. Une autre bonne nouvelle pour Christian Pommier et ses adhérents. "Notre région est celle des grands espaces, quand on se promène en forêt, ou sur les montagnes, il n'y a pas de problème de sécurité sanitaire".