Covid-19 : les cinémas tourangeaux dans la crainte de nouvelles restrictions sanitaires

Belgique, Danemark, Pays-Bas... Autant de pays européens dans lesquels les cinémas sont désormais fermés, pour freiner l'épidémie de Covid et en particulier le variant Omicron. En France, la fermeture des lieux de culture n'est pas encore à l'ordre du jour, mais les salles obscures d'Indre-et-Loire s'inquiètent d'éventuelles restrictions.

Une fréquentation déjà divisée par deux aux Studios

"On regarde d'un œil inquiet ce qu'il se passe ailleurs. Depuis le début de cette pandémie, on est un peu au front, toujours les premiers à subir les conséquences", remarque Philippe Lecoq, directeur du cinéma d'art et d'essai Les Studios, à Tours. "Je ne suis pas devin, advienne que pourra", ajoute-t-il, fataliste.

La pandémie pèse déjà beaucoup sur l'établissement. "Avec l'ensemble des restrictions, le pass sanitaire et le masque, le public ne revient qu'à moitié. Il y a la peur du virus et certains ont pris d'autres habitudes de consommation, pendant la fermeture des cinémas", expose-t-il.

Au CGR, les blockbusters sauvent les vacances de Noël

"On est toujours inquiet, avec tous les stop and go qu'on a déjà pu avoir ces derniers mois. On ne sait pas ce qu'il va se passer", ajoute Pierre Crétet, directeur du cinéma CGR des Deux-Lions, à Tours. De nouvelles restrictions ou une fermeture mettraient un coup d'arrêt à la bonne dynamique des vacances de Noël.

"Sur la première semaine, on a fait 10% d'entrées en plus par rapport à 2019. C'est la première fois qu'on est au-dessus depuis la réouverture des cinémas !", se réjouit-il. Les Tourangeaux reviennent au cinéma, grâce à une programmation riche et familiale. "La locomotive, c'est vraiment Spider-Man, qui fait un carton depuis sa sortie. Tous en scène 2 fonctionne aussi très bien. On a aussi des comédies françaises qui marchent très fort, Les Bodin's et Les Tuches". Sans compter les avant-premières qui attirent à chaque fois du public.

"On croise vraiment les doigts pour qu'on puisse encore faire notre travail et accueillir les spectateurs. Je pense qu'on pourra au moins aller au bout des vacances scolaires", espère Pierre Crétet.