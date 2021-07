Covid-19 : une minorité de discothèques prêtes à rouvrir vendredi après 15 mois de fermeture

Après 15 mois de fermeture, les discothèques sont autorisées à rouvrir ce vendredi. Mais pour des raisons sanitaires, sécuritaires et économiques, trois établissements sur quatre devraient rester fermés estime l'Association française des exploitants de discothèque et dancing (Afedd).

Alors que la situation sanitaire se dégrade avec la progression rapide du variant Delta en France et en Europe, les discothèques, fermées depuis 15 mois, sont à nouveau autorisées à accueillir les fêtards à partir de ce vendredi 9 juillet. Les capacités d'accueil sont réduites à 75% pour les événements en intérieur, et le port du masque est fortement recommandé sans être obligatoire. Mais selon l'Association française des exploitants de discothèque et dancing (Afedd), trois établissements sur quatre devraient rester fermés pour des raisons à la fois sanitaires, sécuritaires et économiques.

Situation sanitaire fragile

"Le timing n’est pas le bon, car nous avons un taux d’incidence qui est très élevé et un taux de vaccination qui n’est pas suffisant", a expliqué un représentant de l'Afedd à l'agence Reuters. "Nous devons être garants de la santé des gens que nous recevons. Et dans les conditions actuelles, ce n’est pas évident".

Rien ne garantit, selon lui, qu'avec le protocole proposé par le gouvernement, aucune contamination ne se fera dans les établissements. Deux soirées test inédites devaient avoir lieu à Paris sur les risques de transmission du Covid en discothèque chez des personnes vaccinées, mais elles ont été repoussées fin juin "à une date ultérieure", faute de volontaires.

Au-delà du risque juridique pour les exploitants, "on ne veut pas être montré du doigt en disant que la quatrième vague est due aux discothèques", insiste l'Afedd aurait préféré attendre une réouverture au 1er octobre, pour reprendre dans de meilleures conditions, en supposant que la situation sanitaire s'améliore d'ici-là.

Un protocole sanitaire jugé "inapplicable"

Beaucoup d'exploitants ont également décidé de jeter l'éponge jugeant le protocole sanitaire inapplicable, à l'image de Nicolas Cann, patron de l'établissement Le Hype à Guipavas (Finistère) : "Comment on va gérer un afflux massif de jeunes à l'entrée de la discothèque, et réaliser des tests à l'entrée ? Il va falloir vérifier l'âge, vérifier l'état d'ébriété, vérifier le test ? Ça me paraît compliqué".

Les exploitants sont en effet tenus de s'assurer que les clients disposent d'un certificat de vaccination complet, d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures ou encore d'un test prouvant qu'ils se sont remis d'une contamination au Covid dans les 15 derniers jours. Un grand nombre de clients pourraient être refoulés à l'entrée, faute de pass sanitaire. Pour l'Afedd, "c’est le meilleur moyen d’avoir des révoltes devant nos portes". Or, les exploitants sont soumis à des fermetures administratives s'ils n'arrivent pas à maintenir l'ordre public à l'extérieur de leur établissement.

Pas rentable d'ouvrir

Les préoccupations des professionnels sont aussi économiques. "Si je ne peux remplir la discothèque qu'à 75%, et qu'en plus je dois embaucher du monde en plus pour faire appliquer le protocole dehors et dedans, je perds de l'argent", résume Franck Gouriou, gérant de la boîte de nuit Les Tritons à Brest (Finistère). "Dans ces conditions, mieux vaut ne pas rouvrir !" Selon l'Afedd, une discothèque n'est rentable qu'à partir du moment où son taux de remplissage atteint 85 à 90%. Conscient des défis, le gouvernement a promis de maintenir les aides économiques pour les établissements qui ne seraient pas en mesure de rouvrir durant l'été.

Certains professionnels redoutent enfin de devoir refermer leurs portes, alors que le gouvernement exprime ses craintes sur le risque d'une quatrième vague. En Espagne, le gouvernement de la Catalogne (nord-est) a annoncé mardi que les bars et discothèques fonctionnant dans des espaces clos devraient fermer pour au moins 15 jours à partir du weekend prochain, pour freiner l'augmentation "exponentielle" des cas de Covid-19 chez les jeunes.