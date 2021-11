Malgré la 5e vague de Covid 19 la ville de Valence (Drôme) maintient les Féériesde Noël prévues ce samedi 4 décembre. Mais l'arrêté préfectoral du 26 Novembre dernier impose le port du masque sur tout le trajet de la parade et devant le feux d'artifice du Champ-de-Mars.

Covid-19 : les Fééries de Valence maintenues mais avec Masque et Pass sanitaire obligatoires

La 5e vague de l'épidémie est bel et bien là, et le respect des gestes barrières s'imposent encore plus, mais ce samedi à Valence ce sont 40.000 personnes qui sont attendues pour le retour des Fééries de Noël.

La ville souhaite (si aucune décision contraire du gouvernement n'est prise) maintenir ces festivités de grande ampleur. Mais les spectateurs de la parade et du feux d'artifice devront respecter les règles imposées par l'arrêté préfectoral du 26/11/2021, à savoir porter le masque et avoir un pass sanitaire valide.

Ce pass sanitaire sera d'ailleurs vérifié aux entrées du "Village de Noël", le marché de Noël qui se tient sur les boulevards au pied de la grande roue.