Covid-19 : les festivités d'été de Strasbourg dans l'attente d'un protocole sanitaire

Les festivités d'été résistent pour le moment à l'épidémie de Covid-19. La Ville de Strasbourg annonce ce jeudi 4 mars les "deux premiers temps forts" attendus d'avril à octobre prochain. Le grand spectacle d'été se tiendra sur deux sites : la Place du Château et au parc naturel urbain de l'île Bruche, vers la montagne verte. Le spectacle "son et lumière" autour de la cathédrale Notre-Dame aura bien lieu. En parallèle, un "quartier flottant" sera installé sur les docks, devant la médiathèque André Malraux.

Anticiper l'évolution de l'épidémie

L'horizon reste encore flou pour la mairie. Difficile d'annoncer un cadre sanitaire quand la menace d'une reprise de l'épidémie pourrait être toujours d'actualité cet été. "Les contraintes changent d'une semaine à l'autre, on est dans une situation d'incertitude," résume Guillaume Libsig, adjoint à la mairie en charge de la politique événementielle.

Pour réduire les risques d'annulation, la Ville de Strasbourg a donc opté pour des sites capables de s'adapter à un resserrement des contraintes sanitaires. Pour le moment, la jauge maximale en festival est de 5.000 places assises en plein air. Une ligne de conduite qui pourrait évoluer en fonction de l'épidémie. "Nous sommes relativement confiants pour pouvoir tenir un certain nombre d'événements", espère la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian.

Jeanne Barseghian - Maire de Strasbourg. Copier

Les deux appels d'offre seront lancés demain pour sélectionner les prestataires en charge des événements. Le retour est attendu pour le 13 avril, avant l'analyse et le choix pour un démarrage prévu le 3 juillet. Le budget de ces festivités est de 708 000 euros, dont 60% pour la Place du Château.

"Déconfiner les esprits"

Au-delà des jauges et des règles sanitaires, Jeanne Barseghian a insisté sur l'objectif même de ces festivités d'été : "une invitation à l'imagination, la période qu'on vit est difficile, et il y a un besoin de déconfiner les esprits." La mairie mise sur des animations en sons et lumières, sans autres précisions. "On fait confiance à la capacité de création des prestataires", argumente Guillaume Libsig, "cela sera un haut lieu de la créativité, des habitants comme des touristes."