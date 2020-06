L'absence de touristes étrangers va avantager les visiteurs français cet été

Elle est restée fermée pendant près de quatre mois, la tour Eiffel rouvre ce jeudi 25 juin au public. Mais pour visiter la dame de fer qui surplombe Paris du haut de ses 324 mètres, il y aura quelques mesures à respecter : port du masque obligatoire, parcours fléché, nombre de visiteurs limité. Et la vue devra se mériter puisque la montée se fera exclusivement à pied : les ascenseurs restent pour le moment fermés. Petite compensation toutefois : vous passerez beaucoup moins de temps dans la file d'attente.

Jusqu'à 75% de touristes étrangers en moins cet été

Si de nombreux sites et professionnels du tourisme souffrent de la crise sanitaire, la limitation des voyages entre pays devrait permettre aux amoureux du patrimoine de profiter des monuments avec une foule moins dense. Selon les prévisions, les réservations des touristes étrangers vont baisser de 75% cet été en France.

À Paris, ville prisée par les touristes étrangers, les sites comme les Catacombes ou le Louvre s'attendent à une baisse de fréquentation de 50 à 60%.

Visiter Chambord avec moitié moins de visiteurs

Dans tous les sites, un protocole sanitaire stricte est mis en place. C'est le cas par exemple au Mont Saint-Michel en Normandie, où il n'y a aucune visite guidée de l'abbaye. Le site, pris d'assaut tous les ans par les touristes devrait cet été être un peu plus calme.

La tranquillité, devrait aussi être de mise dans les châteaux, à Versailles ou le long de la Loire. Chambord accueille en ce moment 1 000 à 1 500 visiteurs par jour, c'est 50% de la fréquentation habituelle : royal !

Certains sites majoritairement visités par les Français

La Côte d'Azur est aussi connue pour attirer de nombreux touristes étrangers, une clientèle souvent fortunée. À Saint-Tropez, 85% des visiteurs en juillet et en août ne sont pas français. Dans cette ville, il y aura sans doute moins de yacht à admirer dans le port, mais aussi moins de monde dans les rues.

Mais tous les sites ne sont pas égaux face à la baisse de fréquentation. Lascaux IV, la réplique de la grotte préhistorique en Périgord accueille par exemple 80% de visiteurs français.

Enfin, n'oublions pas les petits sites près de chez nous : le musée de sa ville, le château de son département. Des monuments avec des budgets plus modestes et qui risquent d'avoir encore plus de mal à se remettre de la crise sanitaire.