Covid-19 : pas de Noël Magique à La Baule

Il n'y aura pas de Noël magique cette année à La Baule. La municipalité a annoncé mercredi l'annulation de cette manifestation qui réunit chaque année près de 150 000 personnes, elle est devenue l'événement qui attire le plus de visiteurs dans la station balnéaire. Cette année, pour la première fois, il devait aussi y avoir un village de glisse et un marché de Noël, les deux sont annulés. La ville justifie sa décision au regard de la crise sanitaire du covid-19 et des incertitudes qui pèsent sur les semaines à venir, "les conditions ne sont pas réunies pour le maintien des festivités" indique l'adjointe au maire en charge du tourisme, Laurence Briand, dans un communiqué.

Davantage d'illuminations

Noël magique a été créé en 1999, la manifestation a pour cadre le bois des Aulnes transformé en parcours féerique avec ses sapins, ses automates et ses lumières, un spectacle animé qui ravit autant les enfants que leurs parents. Pour maintenir une ambiance de Noël à travers toute la ville, la municipalité va renforcer les illuminations dans chaque quartier avec des lumières sur les trottoirs, des couleurs différentes, des objets lumineux et des bosquets de sapins illuminés.