Covid-19 : "Pas question de se faire avoir en 2021 comme en 2020" dit un patron de discothèque brestois

Les discothèques fermées depuis un an, ne vont pas rouvrir tout de suite. Le patron du Baroombar et de la Factory à Brest, Stéphane Gilles, dresse un constat inquiétant de la profession et demande de l'aide et de la clarté à l’État et aux collectivités locales.

Un an tout juste sans piste de danse, stroboscope et boule à facettes : Les discothèques restent fermées, sans perspective de réouverture, comme les deux établissements de Stéphane Gilles à Brest, le Baroombar et la Factory. Il y emploie d'habitude plus de 35 salariés. Malaise : _"On ne se sent pas bien. Qui pourrait se sentir bien après un an de fermeture ?"demande l'entrepreneur, qui détaille, les aides de l’État : "Les mesures d"accompagnement font passer un peu mieux la pilule. Les prêts garantis par l’État seront à rembourser. Le manque de trésorerie est compensé, pour l'instant." _

Un an de fermeture et des aides tardives

Mais Stéphane Gilles regrette le retard à l'allumage : "Les aides sont arrivées plus de huit mois après la fermeture, à l'automne, alors que les collectivités nous demandaient de payer des impôts locaux. J'ai reçu la taxe foncière et la contribution foncière des entreprises en novembre et décembre", plus de 6.000 euros à chaque fois.

Beaucoup d'exploitants comme moi ont été piocher dans leurs propres réserves, livret A ou assurance-vie

Résultat, les patrons de boîtes de nuit sont dans le rouge : "Dans le Finistère, aucun établissement ne va bien, financièrement. Beaucoup d'exploitants comme moi ont été piocher dans leurs propres réserves, livret A ou assurance-vie. La trésorerie est à sec et les mesures mises en place sont à la baisse. Depuis décembre, on touche 5.000 euros de moins car on a été aligné sur un autre régime. Aujourd'hui beaucoup d'établissements sont en situation de liquidation judiciaire. Quand vous ne pouvez avoir que 25% de vos recettes habituelles en PGE, ça ne peut pas tenir."

Il est utopique de faire croire que les discothèques peuvent rouvrir tout de suite. Il faudra un protocole et des jauges abaissées

Et la suite ne paraît pas rose au patron brestois. Son organisation, le syndicat national des discothèques et lieux de loisirs se montre offensif : "Il n'est pas question de nous faire avoir en 2021 comme en 2020. On a laissé les bars de nuit travailler comme des discothèques au printemps et à l'été 2020. Ils ont fermé plus tard que d'habitude, c'est quand même paradoxale. Le protocole sanitaire sera le même que dans les bars. Il est utopique de faire croire que les discothèques peuvent rouvrir tout de suite. Il faudra un protocole et des jauges abaissées. Certains établissements, en raison de leur taille, ne pourront peut-être pas rouvrir, il faudra alors de nouvelles mesures d'accompagnement."