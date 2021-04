Covid-19 : pour la deuxième année consécutive, le festival de country Saint-Mars America est annulé

Comme l'année dernière, le festival Saint-Mars America, dédié à la country et qui devait se dérouler à Saint-Mars-du-Désert (Mayenne) en juillet, est annulé en raison de la pandémie de Covid-19.

C'est une mauvaise nouvelle pour tous les amateurs de country, d'ambiance du far west et de chapeaux de cow-boy. Comme l'édition 2020, l'édition 2021 du festival Saint-Mars America est annulée à cause de la crise sanitaire.

Reporté à juillet 2022

Le festival devait se tenir les 24 et 25 juillet 2021. L'événement est reporté à juillet 2022.

En temps normal, ce rendez-vous attire chaque année des milliers de festivaliers dans la petite commune mayennaise de Saint-Mars-du-Désert.