Covid-19 : un 15 août moins festif en Auvergne

Fêter le 15 août n'a pas la même saveur cette année. Pour les organisateurs des fêtes traditionnelles de la région il faut pouvoir garantir un distance suffisante entre tous les participants ou imposer le masque. Cela sous-entend parfois amputer la fête de certaines animations. Et pour Patrick Perrin, maire du Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), cela revenait à organiser une Fête de la Friture "au rabais". Impensable.

Véritable attraction pour cette ville en bordure d'Allier, la Fête de la Friture attire chaque année entre 5.000 et 7.000 personnes. Repas, animations, démonstrations de pêche et de chiens de sauvetage et le fameux bal animé par deux orchestres. "Enlever les animations, les orchestres, le repas, on ne pouvait pas, sinon ce n'est plus vraiment la fête de la friture", explique l'élu. A contre cœur, Patrick Perrin préfère annuler, faute de pouvoir garantir la sécurité sanitaire des participants.

La Fête de la myrtille annulée

Au col du Béal, à Saint-Pierre-la-Bourlhonne, le 15 août a, depuis des années, un goût de fruits rouges. 2020 fera exception, puisque la traditionnelle Fête de la Myrtille est annulée.

L'association Et pan ! En avant, qui l'organise, a rassemblé tous les bénévoles pour prendre cette décision. "Vu l'état sanitaire, nous avons décidé d'annuler. Dans les bénévoles, on a quand même une classe d'âge classée "à risque" qui n'a pas voulu tenter le diable.", explique Bruno Houbron, président de l'association. Organiser cette fête en respectant la distanciation physique représentait "une charge de travail trop importante", notamment la mise en place d'un sens de circulation sur la pâture qui accueille normalement la fête.

Les fêtes religieuses de l'Assomption sont en revanche maintenues. Le diocèse de Clermont précise qu'elles sont adaptées, avec un siège sur deux condamné dans les églises et le port du masque obligatoire, sauf pour communier.