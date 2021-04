Covid-19 : vacances et confinement en Bretagne, comment occuper vos enfants ?

Que faire avec vos enfants, ou petits-enfants, pendant les deux semaines de vacances scolaires alors que les mesures sanitaires sont strictes pour freiner la propagation du Covid-19 ? Il existe de nombreuses idées pour varier de la télévision ou de la console de jeux. Voici un tour d'horizon non exhaustif.

Les petits débrouillards

On peut apprendre chez soi tout en s'amusant grâce à des expériences scientifiques conçues pour des enfants de 5 à 12 ans. C'est ce que propose le site wikidebrouillard. Les parents ou grands-parents n'ont pas besoin d'acheter du matériel, il est à la maison que ce soit du papier, des ciseaux, de la ficelle, du tissu ou des légumes. "Le chou rouge permet de tester le PH de produits qu'on trouve à la maison" explique Laura Tanniou des petits débrouillards à Vannes "il permet d'observer qu'est-ce qui est acide, basique, neutre. C'est une méthode ludique pour les enfants de comprendre le fonctionnement d'un PH".

Modélisme et figurines

Les jeux rencontrent beaucoup de succès depuis un an. Les puzzles, les jeux de rôle mais aussi le modélisme et ses figurines à peindre sont en vogue : il s'agit d'activités qu'on peut pratiquer dès 6 ans et jusqu'à l'adolescence. "Sur le modélisme, il y a beaucoup de choses à faire" assure Alexis Pernod responsable du magasin le Temple du jeu à Rennes "avec les figurines, on peut jouer à des jeux de batailles, autour d'un scénario où l'on défend des places fortes ou encore récupérer des radars. En plus, on va pouvoir peindre les figurines".

Avec les figurines, on peut aussi concevoir ses décors, aller chercher dehors des cailloux ou des brindilles d'arbres. On peut aussi créer sa tour de princesse avec du carton ou du polystyrène récupérés d'un emballage - Alexis Pernod responsable du Temple du jeu à Rennes

Le commerce le Temple du jeu, situé à Rennes et Vannes, fonctionne durant tout le mois d'avril en click and collect.

Des figurines dans le magasin Le Temple du jeu à Rennes © Radio France - Loïck Guellec

Découvrir l'Europe en s'amusant

La région Bretagne a créé en 2019 la plateforme "Legends of Europe". Il s'agit d'une façon ludique de découvrir l'histoire de l'Europe et aussi ses paysages.

Des puzzles au musée des Beaux-Arts

Sur le site du musée des Beaux-Arts de Rennes, on peut jouer aussi en reconstituant des puzzles représentants des tableaux importants du musée.