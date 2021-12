Covid : avec les nouvelles contraintes sanitaires, rideau du 3 au 23 janvier pour le Zénith de Nantes

Ce mardi 28 décembre, plus de 5.000 personnes étaient attendues au Zénith de Nantes pour un ciné-concert Harry Potter. Après, la salle est contrainte à la fermeture pour quelques semaines. Car à compter du 3 janvier, et ce pour l'instant jusqu'au 23 inclus, les spectacles en intérieur ne pourront pas accueillir plus de 2.000 personnes. C'est l'une des mesures décidées par le gouvernement pour lutter contre la cinquième vague de coronavirus.

Quatre dates jusqu'ici maintenues à reprogrammer ou annuler

Une jauge fixée à 2.000 personnes, c'est forcément problématique pour des spectacles pouvant attirer quelque 9.000 personnes, comme c'est possible au Zénith de Nantes. Entre le 3 et le 23 janvier, il restait encore quatre spectacles au programme : Alain Souchon, le 4; le spectacle pour enfants de la Pat'Patrouille, le 8; le rappeur PLK, le 14 et l'humoriste Inès Reg, le 15. Tous suspendus avec des annonces prochainement ou de report ou d'annulation.

"On maintient pas les dates et on ne multiplie pas les séances pour respecter ce seuil de 2.000. Ca ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a acheté sa place pour telle date à telle heure, vous finalement vous venez plus tard ou un autre jour. On travaille avec les producteurs à reporter une nouvelle fois ces dates car beaucoup avaient déjà fait l'objet de report, soit à les annuler dans le pire des cas", explique Denis Turmel, le patron du Zénith de Nantes. La salle communiquera dès que possible les décisions prises.

"C'est tout un "Tetrix" à remettre en place", poursuit le directeur du Zénith, car il faut regarder les dates prévues dans les autres Zénith, faire coordonner aussi les équipes sur les routes qui font passer le matériel d'une ville à une autre. Et ce d'autant qu'il y a déjà eu beaucoup de reports sur 2022 de dates annulées en 2020 et 2021. Denis Turmel évoque aussi la lassitude qui peut commencer à naître chez certains artistes, certains spectateurs.

Des heures de travail en moins, qui s'ajoutent à celles de 2020 et 2021

Il craint que cette mesure soit prolongée au-delà du 23 janvier 2022 : "jusqu'à présent quand on a eu des mesures aussi lourdes et aussi contraignantes, ça jamais été que pour trois semaines." Et d'avancer un calendrier qui traditionnellement est plus rempli à partir de mars et au printemps : " ce qui pourrait être un petit incident de parcours, ces trois semaines en début d'année, si elles devaient se prolonger, là pour le coup, ce serait vraiment tragique."

Quand on lui demande s'il comprend cette mesure face à la cinquième vague, Denis Turmel répond "qu'il n'est ni virologue, ni épidémiologiste." Mais il sait qu'un Zénith, ce sont des dizaines de milliers d'heure de travail chaque année, et que si ça s'arrête, elles sont chômées et que trois semaines ça représente forcément pas mal d'heures perdues pour des dizaines et dizaines de personnes.

Commencer à rembourser les PGE au moment où le Zénith doit refermer

"Vous vous doutez qu'on n'est pas dans une situation budgétaire très brillante pour parler poliment. Quand on s'est retrouvé complètement à l'arrêt, en mars 2020, le gouvernement a mis en place des prêts garantis par l'Etat. Ils nous ont permis de maintenir la tête hors de l'eau. Le calendrier fait que d'ici quelques semaines, début 2022, on est censé commencer à rembourser ces prêts garantie par l'Etat au moment où l'Etat ferme à nouveau les salles Zénith", conclut Denis Turmel.

En Vendée, au Vendéspace, salle basée à Mouilleron-le-Captif, les spectacles prévus entre le 3 et le 23 janvier sont maintenus : ils n'accueilleront pas plus de 1.500 places, jauge fixée par les différents producteurs avant les annonces gouvernementales de ce 27 décembre.