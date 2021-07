Covid : Comment Poitiers et Parthenay veulent éviter les rassemblements pour les feux d'artifice du 14-juillet

Eviter de rassembler trop de public au même endroit en même temps. Alors que l'inquiétude augmente en ce mois de juillet autour de la propagation rapide du variant delta du Covid-19, les municipalités se creusent la tête pour tenter de conserver les festivités du 14 juillet sans faire courir trop de risques à la population. C'est la cas à Poitiers et Parthenay entre autres.

Une pluie d'artifice sur Parthenay, visible depuis chez soi

Dans les Deux-Sèvres par exemple, à Parthenay, fini le traditionnel feu d'artifice en son et lumière tiré depuis la Prée, en bord de Thouet et aux abords des remparts, cette année, les artificiers effectueront le tir depuis deux sites différents. Jean-Michel Prieur, le maire, explique que de cette façon, les habitants pourront "observer une pluie d'artifice tomber sur la ville sans avoir à bouger de chez eux".

"Les pas de tirs ont été choisis de manière à ce que chacun puisse apercevoir le feu d'artifice depuis chez lui, de sa rue, de son jardin ou de son balcon".

Les bombes utilisées, monteront plus haut, jusqu'à 180 mètres de hauteur pour les plus puissantes. De quoi les rendre bien visibles de toutes et tous. Ce choix permet non seulement d'éviter les rassemblements de masse. Jusque-là, le feu d'artifice traditionnel attirait des milliers de personnes au même endroit.

C'est une option plus prudente en ces temps de pandémie, moins chère aussi. Une trentaine de milliers d'euros au lieu d'une cinquantaine auparavant pour le spectacle pyrotechnique avec son et lumière. "cette année, nous n'aurons pas le son et lumière", ce qui nous permet aussi de faire une économie, précise le maire Jean-Michel Prieur.

Neuf spots de tirs différents à Poitiers

A Poitiers, les feux d'artifice seront tirés de neuf spots différents. Là aussi pour être visibles de partout sans avoir à donner rendez-vous à la population dans un endroit bien précis. C'est d'ailleurs pour éviter les gros attroupements que les emplacement des spots restent confidentiels. Sur la météo, la société Brezac artifices se veut rassurante. "On peut tirer des feux d'artifice sous la pluie. Le seul aléa qui peut poser problème en terme de météo, c'est le vent. Au dessus de 50km/h il y a un risque de retombées brûlantes en dehors du périmètre de sécurité. Mais sous la pluie, pas de problème."

Côté budget, on reste à peu près sur les mêmes sommes que les années précédentes : "38.000 euros environ" selon Charles reverchon-Billot, l'adjoint à la maire en charge de la culture.

"On a gardé la même enveloppe, mais au lieu d'un seul feu d'artifice de seize minutes, on aura ces neuf tirs simultanés, visibles de partout dans la ville, et qui ne feront que dix minutes."

Dans la Vienne, la préfecture rappelle que le port du masque reste obligatoire pendant toutes les festivités du 14 juillet, notamment les cérémonies, défilés et feux d'artifices. Et c'est valable dans tout le département.