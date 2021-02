Covid en Dordogne : Fest'oie la grande fête gastronomique de Sarlat annulée

Fest'oie n'aura pas lieu cette année à Sarlat . Dans un communiqué ce jeudi, l'office du tourisme Sarlat-Périgord Noir l'annonce : l'édition qui devait de tenir les 6 et 7 mars prochain est annulée : "la situation sanitaire n’invite pas au relâchement, mais impose au contraire de respecter une grande prudence quant au rassemblement. Aussi, et même si ce n’est pas une grande surprise, la ville de Sarlat et l’Office de tourisme Sarlat-Périgord Noir annoncent officiellement l’annulation de Sarlat en Périgord Fest’oie".

Un repas gargantuesque de 15 plats autour de l'oie

Chaque année depuis 11 ans, plusieurs milliers de personnes participent à cette fête qui célèbre la cuisine autour de l'oie : foie gras, cous farcis, magrets, confits et autres rillettes. Le clou de la fête a lieu lors d'un repas gargantuesque où près d'un millier de convives dégustent un repas de 15 plats autour de l'oie. Evènement très prisé, les places partent chaque année en quelques minutes. Il y a également des ateliers cuisine où on apprend notamment , avec un chef, à cuisiner le foie gras.

Les organisateurs donnent rendez-vous au public les 5 et 6 mars 2022.