Covid en Dordogne : la célèbre foire aux dindons de Varaignes est annulée

La foire aux dindons de Varaignes en Dordogne n'aura pas lieu. Les contraintes sanitaires et de sécurité ont eu raison de cette célèbre foire organisée chaque année le 11 novembre.

La célèbre foire aux dindons de Varaignes n'aura donc pas lieu le 11 novembre prochain. Dans un communiqué ce mardi, la maire Ghislaine Le Moël, explique que la municipalité a du prendre une décision difficile : "C'est avec un grand regret, malgré les efforts de tous pour maintenir la foire aux dindons que nous sommes contraints d'annuler cette manifestation." Selon l'élue, les contraintes de sécurité et sanitaires rendent l'organisation de la foire impossible.

Pas de défilé de dindons et de célèbre concours de glouglou cette année

Cette foire du Périgord vert, aux confins de la Charente et dont on dit qu'elle date d'Henri IV, est un rendez-vous très populaire. On y assiste notamment à un défilé de dindons dans les rues de la commune, encadré par leurs gardiens en costume traditionnel, sans compter le célèbre concours du cri de dindon qui donne l'occasion à chacun de s'essayer au glouglou.

La municipalité donne rendez-vous au public pour la 55e édition en 2021.