Un village de Noël artisanal maintenu à Bergerac

Il y aura bien un marché de Noël à Bergerac. Certes plus petit que prévu, dans un communiqué la municipalité explique qu'à cause de la crise sanitaire, elle a du annuler beaucoup d'animations, "un village des enfants, un village gourmand, des chorales, des déambulations et un grand feu d’artifice le 19 décembre".

Un marché d'artisans d'art avec une dizaine de chalets

Mais après des discussions avec la sous-préfecture, la Ville a décidé d'organiser tout de même un village de Noël dans le respect des mesures sanitaires et du plan vigipirate. Du 12 au 24 décembre, un village d'une dizaine de chalets sera installé place Louis de La Bardonnie, à côté du marché couvert . Les chalets seront occupés par des artisans d'art, il y aura également un chalet du Père-Noël , des igloos et un nounous géant. Pour " soutenir le commerce de Centre-Ville", il y aura d'avantage de décorations, d'illuminations et de sapins dans les rues. Côté pratique, le stationnement reste gratuit le samedi après-midi, partout à Bergerac, jusqu’au 31 décembre.

Des contes sur internet

Pour marquer également la fin de l'année, la Ville de Bergerac proposera des animations de Noël sur internet. Du 18 au 24 décembre, il y aura des rendez-vous « virtuels » sur la page Facebook et sur le site Internet de la Ville de Bergerac : des histoires, des contes et un atelier de fabrication de boîtes de Noël pour enfants. Ces rendez-vous seront animés par les librairies de Bergerac (la Colline aux Livres, librairie Montaigne et la FNAC), le théâtre de La Gargouille et les musées de Bergerac.