Covid : "Le monde de l’événementiel est inquiet", avant les annonces attendues de la Préfecture de la Vienne

Sur France Bleu, ce lundi 21 septembre au matin, Yves Filiatreau, animateur événementiel dans le Poitou, est revenu sur France Bleu sur ses derniers mois sans activité et surtout sur les inquiétudes de son secteur face à la propagation rapide du virus.

Peu à peu, Yves Filiatreau, animateur sur les marchés, salons et événements sportifs poitevins, retrouve une activité économique. "J'ai pu animer un événement à Jaunay-Marigny, fin août, détaille-t-il sur France Bleu, ce 21 septembre. Mais depuis, le 6 mars, j'étais sans activité." Tout le secteur de l’événementiel est en grande difficulté, à cause de l'épidémie de Covid-19.

Les événements reprennent, mais jusqu'à quand ?

C'est donc un appel à l'aide que lancent les professionnels du spectacle et de leur prestataire. Leur représentant dans le Poitou demandent que le dispositif d'activité partielle dont ils bénéficient soit prorogé en 2021. "Personnellement, je n'ai rien touché en compensation de ma perte d'activité, ajoute Yves Filiatreau. On a à nouveau des rendez-vous, mais jusqu'à quand et dans quels conditions. Nous sommes aussi dépendants des décisions des autorités." Rappelons que ce lundi 21 septembre, la Préfecture de la Vienne doit dévoiler les nouvelles restrictions sanitaires mises en place après le place en alerte rouge du département.