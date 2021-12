Covid : le spectacle Chroma de la cathédrale d'Amiens annulé les week-ends

Chroma, le spectacle de projections de lumières sur la cathédrale d'Amiens, n'aura plus lieu les week-ends. La préfecture et la ville d'Amiens ont décidé de suspendre les projections en raison de la trop grande affluence, dans le contexte de la 5e vague de covid-19.

Chroma ne sera plus projeté les week-ends sur la cathédrale d'Amiens à partir de ce samedi. En raison de la trop forte affluence, en pleine 5e vague de l'épidémie de covid-19, la préfecture et la ville d'Amiens ont décidé de suspendre le spectacle. Une annulation qui concerne ce week-end du 18/19 décembre, celui du 25/26 décembre et enfin celui du 1er et 2 janvier, ainsi que les vendredi 24 et 31 décembre. Les horaires restent inchangés les autres jours: 19 heures du lundi au jeudi et le vendredi 17 décembre à 20h30.

Le marché de Noël reste ouvert tous les jours jusqu’à 19h30 et le samedi à nouveau jusqu’à 21 heures.

à lire aussi Chroma : nouvelle jauge et nouvel horaire pour le spectacle à la cathédrale d'Amiens

La préfecture rappelle que le passe sanitaire et le masque sont toujours obligatoires pour assister au spectacle et qu’une jauge maximale d’accueil a été définie.