Covid : les maisons d'édition de Chambéry n'ont jamais reçu autant de manuscrits

C'est un effet assez inattendu de la crise sanitaire. Couvre-feu et télétravail impliquent généralement plus de temps libre, et beaucoup en ont profité pour écrire et envoyer leur ébauche à une maison d'édition.

"On a fermé notre boîte à manuscrits, on en reçoit trop."

2020 semble avoir inspiré écrivains et amateurs. La maison d'édition ActuSF à Chambéry est spécialisée en littérature de science-fiction et fantaisie. Elle a reçu 1500 manuscrits l'année dernière, soit une augmentation de 20%, selon le directeur Jérôme Vincent. "On a même fermé notre boîte à manuscrits, on refuse d'en recevoir car on en a trop", s'amuse-t-il. "Beaucoup de personnes ont eu le temps d'écrire, soit parce qu'ils étaient en télétravail et on gagné le temps du transport, soit parce que malheureusement ils ne travaillaient pas." Le nombre de livres publiés ne change néanmoins pas : un ou deux livres par an pour ActuSF.

Reportage avec les éditeurs de Chambéry - Coline Mollard Copier

Des histoires de confinement

Certains ont même décidé de raconter le confinement en bande dessinée, comme Hervé Kuhn, dessinateur savoyard. Son deuxième tome de Ma vie de marmotte sortira au printemps, aux éditions Boule de neige à Chambéry. Il y raconte l'histoire de Séraphin et Églantine, un couple de marmottes qui tente de s'adapter à la situation sanitaire... Pour Hervé Kuhn, mieux vaut rire de la situation : "J'essaye de voir les choses de manière humoristique, en traitant des masques, du gel, pour dédramatiser tout cela."

Néanmoins, Jérôme Vincent le précise : plus de manuscrits reçus ne signifie pas plus de publications. Les éditeurs sont par conséquent plus sélectifs.