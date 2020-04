CGR : "Les gens auront soif de cinéma, mais il n’y aura pas de films"

Comment les cinémas gèrent-ils cette période de confinement ? Quels films pourra-t-on voir dans les salles une fois le confinement terminé ? Jocelyn Bouyssy, le directeur général du groupe rochelais CGR, dont le siège est à Périgny, à côté de La Rochelle, annonce qu’il lancera de grandes opérations promotionnelles après le confinement. Mais le premier exploitant français de cinémas en nombre d'établissements (plus de 70 cinémas en France, dont huit en Poitou-Charentes) s'inquiète surtout du manque de films, notamment de grands films populaires américains. Entretien.

Comment travaillez-vous en ce moment ?

JOCELYN BOUYSSY - Notre travail, aujourd'hui, c'est d'imaginer une réouverture. J'émets tous les jours plusieurs hypothèses. On travaille beaucoup pour un cinéma participatif. On va lancer une appli à la fin de la semaine, pour que les gens choisissent les films qu’ils voudront revoir, puisque malheureusement, notre problème, pour la réouverture, c’est les Américains qui ne sortent plus de films.

Les blockbusters sont tous décalés jusqu’à, au moins, septembre, octobre. Hormis en juillet où il y a encore Mulan, peut-être Troll et Bob l’Eponge. On croise les doigts, mais ça va dépendre aussi de ce qui se passe aux Etats-Unis, pour la sortie de ces films. Donc, nous, on travaille beaucoup sur les films français. Nous on est aussi distributeur, on a quelques films à proposer. On sait très bien que les gens auront soif de cinéma, mais que l’essentiel du problème est qu’il n’y aura pas de films.

Les gens auront tellement bouffé des plateformes, des Netflix, des séries et tout, qu’on aura envie de voir autre chose, des vraies productions françaises, des vrais blockbusters.

On espère quand même qu’il y aura des films français, à la réouverture immédiate. On va essayer d’avoir des films en sortie, et on va, dans le même temps, essayer de coller à ce que veulent les gens avec des reprises de films déjà sortis : par exemple, des gens qui n’avaient pas vu "Docteur" à sa sortie, des choses comme ça… On peut aussi faire des cycles avec tous les Harry Potter, tous les Seigneurs des Anneaux. Le tout, c’est de respecter les gens, il ne faut pas que ce soit plus cher que la VOD.

On peut survivre sans les blockbusters américains ?

JOCELYN BOUYSSY - On sait que les blockbusters, ça va être très compliqué. Heureusement, nous, on a un marché français, ce qui n’est pas le cas dans le monde entier. On a un marché français qui pèse entre 40 et 45% du marché national des cinémas en France. Ça veut dire qu’on peut, ponctuellement, au pire, se passer de quelques blockbusters. Après, jusqu’en octobre, ce n’est pas possible, parce que tous les films français ne compenseront pas.

Donc peut-être qu’on va avoir une période, temporaire, intermédiaire, de transition. A nous de pousser des distributeurs français, lorsque nous allons rouvrir, à prendre des risques. Et justement, peut-être que, grâce à ça, des films français qui n’auraient peut-être faits que 500.000 entrées ou un million d’entrées, en feront peut-être deux millions.

La nouveauté de la salle "ICE" pour "Immersive Cinéma Expérience", ce sont ces écrans lumino-textiles développés pour les cinémas CGR © Radio France - Marie Mutricy

Je pense vraiment qu’il y aura une demande, que ce soit pour les bars, les restaurants, évidemment pas à la sortie directe du confinement parce qu’il risque d’être progressif, mais très vite il y aura une demande des gens. J’ai vu un sondage où le cinéma vient en deuxième position de ce que les gens attendent le plus du confinement.

Vous n'avez pas peur que les gens prennent de "mauvaises" habitudes : la plateforme Disney+ vient d'arriver sur les téléviseurs...

JOCELYN BOUYSSY - Au début du confinement, j’ai regardé les films sur France 2, quand j’ai revu Louis de Funès, que j’adore, trois fois, quatre fois, au bout d’un moment, même moi ça me fatigue.

Je pense que ce qui va nous aider, c’est vraiment que les gens aient une autre attente. C’est-à-dire "ok, c’est bien, ça a été un palliatif", Disney+ ça marchera comme Netflix marche depuis des années, ça ne nous a toujours pas tué. Nous, on se bat pour qu’on respecte les règles en France, la chronologie des médias. Il ne faut pas la remettre en cause, il ne faut pas profiter de ces instants-là, comme ça a été évoqué, pour remettre en cause la marche elle-même du cinéma, et les fenêtres de sortie télé ou VOD ou sur les plateformes.

Le fait d’avoir été confiné, ça va peut-être aider à ce qu’on ait un peu plus envie de sortir.

Je pense, encore une fois, que le cinéma est un lien social, une sortie, et que les gens n’aspirent qu’à ça. Et de plus en plus. Et je pense même que le fait d’avoir été confiné, va peut-être aider à terme à ce qu’on ait un peu plus envie justement de sortir.

Le cinéma, c’est un grand écran, c’est la salle ICE ou pas, c’est plein de choses, c’est le pop-corn, c’est le lien social, c’est rencontrer des gens, c’est le jeux vidéo dans le hall : vous voyez, il y a plein d’avantages à se dire que c’est une vraie sortie.