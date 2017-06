VIDÉO - Cozmo : le robot qui veut se faire passer pour un animal de compagnie arrive en France

Un robot peut-il faire office de chat ou de chien dans un foyer ? C'est l'ambition de Cozmo, objet à mi-chemin entre le gadget électronique et le jeu, dont le créateur américain a annoncé début juin sa prochaine arrivée en France. Aux États-Unis, il cartonne.

Cozmo, kezako ? Un petit robot. Mignon, très mignon, sans poil mais avec de grands yeux bleus. Et la start-up américaine Anki qui l'a créé a annoncé début juin la commercialisation de son produit phare en France à partir de septembre. Francebleu.fr l'a testé dans les locaux du site spécialisé objetconnecte.net.

Un gadget craquant et polyvalent

Ce qui frappe en premier avec Cozmo, c'est son design qui rappelle le robot Wall-E de Disney, mais aussi l'univers "kawaï" japonais avec ses personnages craquants. La musique et les bruitages de Cozmo sont eux aussi dans cet esprit enfantin et souriant. Les créateurs ont clairement cherché à donner le plus de chaleur et de "vie" possible à ces deux millions de lignes de code, qui donnent vie aux 360 pièces. Le but : susciter les interactions, et donc les émotions.

Mais au-delà de son aspect rigolo, que propose Cozmo ? Il offre plusieurs fonctionnalités : lorsque vous le "réveillez", il peut être une simple présence dans la pièce si vous ne le sollicitez pas, il fait sa vie tout seul avec ses cubes et gazouille. Mais il peut aussi devenir un compagnon de jeu, vous reconnaître et dire votre nom si vous le regardez dans ses yeux expressifs (derrière lesquels se cache en fait la caméra), ou partir en mode exploration si vous le pilotez depuis votre smartphone. Tout se passe via l'application dédiée, à télécharger impérativement.

Un charme fou, mais après ?

L'opération séduction de Cozmo fonctionne très bien. Il a été imaginé et mis au point par des anciens des studios Pixar ou encore Dreamworks, et ça se voit. Son design, sa façon de se déplacer, d'exprimer la joie ou le mécontentement, de vous regarder, de jouer, ses bruitages... Il crée une atmosphère vraiment ludique et se rend immédiatement attachant.

Mais passé cette phase de découverte et d'observation d'un objet inédit et rigolo, le risque est de se lasser au bout de quelques semaines. Sa palette de jeux reste basique, son potentiel affectif est forcément beaucoup plus limité que celui d'un être vivant.

Ses croquettes ? Le wi-fi

En tant que jouet, il a aussi ses limites. Visiblement assez fragile, il semble plutôt recommandé aux grands enfants. Fonctionnant exclusivement grâce à une connexion wi-fi, il se déconnecte dès que le signal n'est plus assez bon. Et il est donc difficilement utilisable dans des endroits tels que le jardin, ou pendant un voyage en train. Reste que beaucoup de fans d'objets de ce genre et beaucoup d'enfants seront probablement tentés d'adopter ce Cozmo et sa bouille si sympathique. À vous de juger si le prix est abordable ou plutôt astronomique pour un tel investissement : il coûtera 230 euros en France.