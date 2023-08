Cracheurs de feu, combats, spectacles équestres : retour au Moyen-Âge au château de Montmirail

Des échassiers, des cracheurs de feu, des spectacles équestres, des combats de chevaliers... On remonte le temps à Montmirail. Cette commune dans l'est de la Sarthe organise la 16e édition de sa fête médiévales. Plusieurs animations sont prévues dans le parc du château samedi 5 et dimanche 6 août.

"C'est trop bien !" se réjouit Lana, 13 ans. Elle est en vacances en Sarthe chez sa grand-mère avec son petit frère Darel, 9 ans. Tout les deux, ils attendent leur tour pour se lancer dans l'arène. "Je vais me battre contre ma sœur. Ici il y a des épées, et là il y a des casques", décrit Darel.

Lana et son frère Darel en vacances en Sarthe. © Radio France - Lucie Amadieu

De nombreux visiteurs sont costumés y compris le propriétaire du château. Philippe Herbelin a troqué sa robe d'avocat d'affaires pour une tenue plus traditionnelle. " Je porte un tabar bleu, c'est une tunique avec un tissu assez épais."

Anne et Steven © Radio France - Lucie Amadieu

Célia dans la peau d'une noble du Moyen-Âge © Radio France - Lucie Amadieu

Transmettre l'histoire

Pour donner l'impression aux visiteurs d'être au Moyen-Âge, il a fait appel à cinq associations de passionnés d'histoire. "Je souhaite développer les connaissances historiques, développer les animations, mettre en avant la culture au sein de Montmirail qui est petite cité de caractère", expose Philippe Herbelin. "Nous avons ouvert les visiteurs aux scolaires car c'est important que les enfants connaissent l'histoire de leur région", estime ce Sarthois qui travaille à Paris.

Des équipements de chevaliers. © Radio France - Lucie Amadieu

L'accès à la fête de Montmirail est payant. L'entrée coûte sept euros pour les adultes, trois euros pour les enfants. En revanche, c'est gratuit pour se rendre au marché médiéval qui se trouve dans le village en dehors de l'enceinte du château.