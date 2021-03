Craon : l'association Octopus décore les magasins vides du centre-ville

Des dessins de toutes les couleurs dans des vitrines de magasins à Craon. L'association culturelle Octopus, qui s'occupe notamment de l'espace culturel la Maison Bleue, propose aux propriétaires de boutiques vides, d'exposer des œuvres en attendant un repreneur. L'objectif est d'embellir un peu la ville et de faire vivre le travail des artistes malgré la crise sanitaire. Cette opération s'appelle "Lèche-Vitrine".

"À cause de la covid-19, la Maison Bleue est restée fermée et on ne sait pas quand on pourra rouvrir. On a donc fait le choix de proposer quand même des expositions, visibles de la rue. Les premiers retours ont été bons donc on s'est dit : pourquoi pas investir les boutiques vides dans le centre-ville ?" explique Delphine Horellou, la présidente de l'association Octopus.

Dans les rues de Craon, quelques passants s'arrêtent devant ses vitrines et admirent. "C'est une bonne initiative car parfois nos centres villes se meurent. Là dans la Grande rue beaucoup de commerces sont à louer. Ce n’est pas marrant quoi" souffle Maurice. "Je trouve que c'est une superbe idée. Au moins ça fait un peu d'animations, plutôt que de voir des vitrines vides. C'est important de mettre l'Art en valeur en ce moment" poursuit Clémentine.

La mairie de Craon n'a pas hésité à soutenir l'initiative de l'association Octopus en début d'année. "Toutes les communes ont cette problématique de faire vivre et de dynamiser les centres-villes. Donc avoir des expositions dans ces vitrines, on trouve ça formidable. D'ailleurs nous appelons tous les propriétaires de boutiques vides de Craon, à prendre contact avec la mairie ou l'association Octopus" explique Quentin Lanvierge, adjoint à la Culture.

Si vous êtes intéréssé, contactez Delphine Horellou au 06 42 05 28 10.