Indre-et-Loire, France

On commémore ce dimanche 11 mars le quarantième anniversaire de la mort de Claude François. C'était le 11 mars 1978 à Paris. Son dernier concert en Indre-et-Loire, c'était 3 ans auparavant, le 8 mai 1975, jeudi de l'Ascension, à Cravant-les-Coteaux, dans le chinonais, lors de la foire aux vins. Le village avait alors un comité des fêtes très dynamique, et notamment un président, Pierre Alliet, qui avait le don pour faire venir les plus grandes stars de l'époque : Rika Zaraï en 1972, Michel Sardou en 1973, Carlos et Frédéric François en 1974, et finalement, en 1975, Claude François et ses Clodettes.

Claude François était comme à la télévision. Il chantait et sautait partout. C'était un grand professionnel. Bernard Fèvre, membre de l'organisation

On était loin de l'Olympia et des grandes salles de l'époque. La scène était modeste, et pire, ce jour là, il pleuvait des cordes, mais ça n'a pas arrêté la foule. Bernard Fèvre se souvient avoir soulevé le rideau vers 10h30 du matin, soit cinq heures avant le début du concert. Il était en charge des coulisses. "Il y avait un monde incroyable. C'était impressionnant. Les gens étaient devant la scène, ne bougeaient pas alors qu'il pleuvait à torrent. Ils avaient de la boue jusqu'au cheville".

10.000 spectateurs sous la pluie pour voir Claude François

Contrairement à la légende locale, Claude François n'est pas arrivé en Ami 6, mais en Mercedes. Il pleuvait tellement ce 8 mai 1975 qu'il avait exigé de la sciure de bois sur la scène pour que les Clodettes ne glissent pas. A 15h, début du concert. Près de 10.000 personnes sont massées devant le podium, dont Florence Delépine, qui avait alors dix ans. Elle était avec sa sœur de vingt ans. Claude François avait terminé le concert comme d'habitude en jetant sa chemise à la foule, puis un peignoir qu'il avait à peine enfilé. "Ma sœur attrape le peignoir en question et me le glisse dans ma veste, mais après, tout le monde m'a sauté dessus pour avoir un bout de peignoir". Florence a réussi à en garder un bout, qu'elle garde précieusement depuis 40 ans dans une petite boîte.

Le morceau du peignoir lancé ce 8 mai 1975 dans la foule à Cravant-les-Coteaux, récupéré et gardé précieusement par Florence Delépine © Radio France - Xavier Louvel

Claude François retournera après le concert quelques minutes dans les loges pour se reposer, le temps pour les organisateurs de partager un verre de whisky avec lui.

Une ancienne institutrice de Cravant-les-Coteaux, Paulette Doireau, écrira en 1987 les mémoires des foires aux vins de la commune. Elle se souviendra d'un "spectacle effréné" de la part de Claude François. Ses écrits sont gardés précieusement à la mairie, pour conserver une trace des grandes heures des fêtes cravantaises avec les vedettes de l'époque. Le principe des concerts s'arrêtera en 1982. La "formule s'essouffle" écrit Paulette Doireau. "Le public se désintéresse de plus en plus des spectacles de variétés. En 1983, on abandonne et on revient à l'entrée gratuite d'une foire aux vins, fête champêtre". Le concert de Claude François restera le concert le plus mémorable de Cravant-les-Coteaux.