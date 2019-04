Créée à Rennes, la série d'animation Dimitri de retour sur France 5

Rennes, France

La première saison en 2014 a été diffusée dans plus de vingts pays et notamment en Chine, au Canada, au Portugal ou encore dans les pays d'Europe du Nord. Elle a aussi été primée dans une dizaine de festivals internationaux dont le prestigieux Festival du film d'animation d'Ottawa. La série Dimitri, pour les enfants de 0 à 6 ans, est de retour sur France 5 avec 25 nouveaux épisodes.

Pas de condescendance

Cette série a été créée par Agnès Le Creux et Jean François Le Corre, le directeur de Vivement Lundi Productions à Rennes. Elle est aussi coproduite avec des partenaires en Belgique et en Suisse. Elle raconte l'histoire de Dimitri un petit oiseau européen qui se retrouve perdu dans une plaine d'Afrique et qui va découvrir ce nouveau territoire grâce aux amis qu'il s'est fait sur place. La série prône les valeurs de l'amitié. "On est quand même dans un pays avec une vieille culture coloniale, avec un regard sur l'Afrique qui a toujours été un peu condescendant. Nous, on a voulu inverser les codes. Dimitri n'a absolument pas un regard condescendant. Il a besoin des nouveaux amis et des adultes pour s'adapter et vivre normalement dans cet environnement" explique Jean-François Le Corre.

La créatrice de Dimitri Agnès Lecreux sur le tournage de la saison 2 - Vivement Lundi Productions

16 mois de travail pour 25 épisodes

Cette nouvelle saison a nécessité 16 mois de travail. Les créateurs utilisent des marionnettes et tournent en stop motion. "Pour faire vivre ces personnages, les animateurs les déplacent image par image. Pour créer le mouvement en télévision, c'est 25 images par seconde. Un animateur va donc produire 8 secondes utiles par jour!" raconte Jean-François Le Corre. La décoration, la fabrication et le son ont été faits à Rennes, les deux tiers du tournage également. En tout ce sont 130 techniciens et comédiens, dont la moitié bretons, qui ont participé à cette nouvelle saison.

Encore un plus grand succès ?

Cette nouvelle saison devrait permettre de diffuser Dimitri un peu plus encore dans le monde. "Le fait d'avoir encore plus d'épisodes devrait participer à encore un plus grand succès à l'exportation de Dimitri puisque les chaines de télévisions qui diffusent des programmes pour enfants ont besoin d'un nombre d'épisodes importants pour créer de la notoriété et pour que les enfants s'approprient ces personnages. Là avec 51 épisodes et une web série en complément, c'est un programme qui a normalement une belle valeur sur le marché international" se réjouit Jean-François Le Corre.

Dimitri est diffusé à compter du lundi 8 avril à 8h30 sur France 5.