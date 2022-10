Creuse : Jean-Christophe chauffeur bénévole du festival "Ciné des villes, Ciné des champs" de Bourganeuf

C'est le rendez-vous des cinéphiles depuis 12 ans en Creuse ! Le festival " Ciné des villes, ciné des champs " se tient jusqu'à dimanche 30 octobre à Bourganeuf . Cette année, pas moins de sept films sont projetés en avant-première, dont le dernier film de Nicolas Bedos "Mascarade" ou encore "Maestro('s)" de Bruno Chiche avec notamment Pierre Arditi. L'acteur et le metteur en scène seront présents lors de la projection ce dimanche. Et c'est peut-être Jean-Christophe, l'un des chauffeurs bénévoles du festival qui ira les récupérer à la gare. Il fait parti de la dizaine de bénévoles qui s'activent en coulisse pour la réussite du festival.

La famille Stevenin

Jean-Christophe est un mordu de cinéma. Depuis près de dix ans, ce Breton prend une semaine de vacances pour rejoindre la Creuse au moment de "Ciné des villes, ciné des champs". Il vient profiter de la maison familiale, de l'automne, de la campagne, et du festival. "Je vois des films, je discute avec les gens raconte Jean-Christophe, j_e ne suis pas toujours sur la route_". De la route, il en fait pourtant pas mal en l'espace de quatre jours, entre 600 à 700 km, il ne sait pas trop. Jean-Christophe va chercher les invités du festival à la gare de Limoges ou à celle de La Souterraine pour les conduire à Bourganeuf. Il confie avoir été un peu impressionné les premières fois. Est-ce que ses passagers monteraient à côté de lui ou derrière comme dans les taxis ? Au final, "ça ne s'est jamais passé comme çà, les gens sont décontractés". Il se souvient notamment du jour où il est allé chercher la famille Stevenin à La Souterraine, Jean-François, sa femme Claire et l'un de leurs fils Robinson. Ils n'avaient pas voyagé ensemble dans le train, ils n'étaient pas assis côte à côte. Alors la réunion de famille s'est faite dans la voiture. "C'était très joyeux et je me suis senti un peu de la famille aussi, c'était vraiment très agréable".

Le festival côté pratique

Pour assister aux projections de "Ciné des villes, Ciné des champs", il faut acheter son ticket soit sur place à l'office du tourisme de Bourganeuf soit par le biais de ce site internet . Toutes les séances sont à 5 euros. Certaines sont quasi complètes ou déjà complètes. C'est le cas de celle de "Maestro(s) dimanche soir à 20h30. Les organisateurs viennent de rajouter une séance supplémentaire à 22h45.