Creuse : découvrez le programme des 40e journées européennes du patrimoine

Les journées européennes du patrimoine fêtent leur 40e anniversaire avec cette année encore un programme très riche. Les 16 et 17 septembre, de nombreux monuments vont ouvrir leurs portes en Creuse. Alors pour vous aider à y voir plus clair, nous vous proposons une liste non exhaustive des lieux à découvrir ici.

Le 16 septembre

Guéret : visite guidée de la maison du peintre Fernand Maillaud à 15h. Le nombre de places est limité. Il faut s'inscrire auprès de l’Office de Tourisme du Grand Guéret au 05 55 52 14 29 ou bien par mail

L'étang des Landes à Lussat vous propose une plongée dans le monde des bruyères et des roseaux ce samedi matin. C'est gratuit mais il faut s'inscrire au 05 87 80 90 60 ou sur le site de la réserve nature .

A Fresselines visite guidée à 14h30 samedi et dimanche de l'Église Saint-Julien et de la Chapelle des Forges à14h30. Renseignements au 05 55 89 40 76.

Découvrez le lycée Eugène Jamot d'Aubusson avec une visite guidée des élèves du projet « Histoire de bahuts » accompagnés de leur enseignant. C'est de 10h à 12h.

L'ancienne manufacture de tapisseries Braquenié à Aubusson ouvre ses portes ce week-end du 16 et 17 septembre de 10h à 18h au 10 de l'avenue de la République. L'entrée est libre et gratuite.

L'ancienne manifacture de tapisseries Braquenié ouvre ses portes de 10h à 18h - Capture d'écran

Balade "contée" de la forteresse médiévale de Crozant à 10h30 samedi et dimanche

Pour découvrir l'histoire de Saint-Sébastien, l'Espace Patrimoine Klepsydra sera ouvert gratuitement et sans réservation samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 14h à 18h. Renseignements au 06 76 62 21 98

Visite guidée de l'atelier des costumes de la fresque de Bridiers et du vestiaire sont proposées samedi et dimanche de 15h à 18h. Ca se passe au 1er étage de la salle des fêtes, rue du Coq

Des représentations de cartes postales anciennes sont à découvrir tout ce week-end dans huit lieux patrimoniaux de La Souterraine

Visite du Pôle des énergies de Bourganeuf de 14h30 à 17h30. C'est gratuit mais il faut obligatoirement s'inscrire au 05 55 64 39 29

La préfecture de la Creuse à Guéret ouvre ses portes aux visiteurs. Deux visites avec 50 personnes maximum sont programmées à 14h et à 15h30 pour découvrir la cour d'honneur, le hall d'entrée, la salle à manger, le bureau de la préfète, les salons de réception et le parc. Il faut s'inscrire en remplissant ce formulaire .

A Blaudeix, trois visites gratuites de l'église des Templiers et sur l'histoire de la commanderie sont proposées à 14h30 et à 16h30 le samedi 16 septembre et à 16h le dimanche 17 septembre.

La préfecture de la Creuse ouvre ses portes aux visiteurs le samedi 16 septembre 2023 © Radio France - Sophie Peretti

Le 17 septembre

L'église Saint-Barthélemy à Ars sera ouverte de 9h30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures

Visite guidée du siège du Conseil départemental de la Creuse, l'Hôtel des Moneyroux à Guéret à 9h30, 10h30 et 11h30. Pas plus de 25 personnes par visite. C'est gratuit mais il faut s'inscrire sur creuse.fr ou au 05 44 30 23 24

Les archives départementales ouvrent leurs portes ce dimanche au 30 de la rue Franklin Roosevelt à Guéret. Des visites guidées sont prévues a 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30. Elles sont limitées à 40 personnes par visite. C'est gratuit et sans inscription.

Visite commentée et gratuite de l'église Saint Jean-Baptiste de Bourganeuf à 16h30

de Bourganeuf à 16h30 Une chasse au trésor à faire en famille est organisée à Thauron. Départ à 14h de la cour de l'école

