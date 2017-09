Creuse : découvrez le programme des journées du patrimoine

Des centaines de visiteurs devraient se presser tout le week-end dans l'un des 78 sites ouverts au public dans le département. France Bleu Creuse a sélectionné quelques idées de sortie.

78 châteaux, musées, églises ouvrent leurs portes en Creuse les samedi 16 et dimanche 17 septembre. En France, ce sont plus de 17.000 monuments qui participent à la 34e édition des journées européennes du patrimoine. Comme chaque année dans le département, les visiteurs pourront découvrir, par exemple, le château de Boussac, celui de Montaigut-le-Blanc, l'abbatiale romane à Évaux-les-Bains ou encore la forteresse de Crozant. À Aubusson, la cité internationale de la tapisserie ouvre gratuitement ses portes tout le week-end, et l'hôtel du département et les archives départementales laissent entrer le public.

La comédienne Virginie Lemoine à Guéret

Du côté des originalités, les curieux pourront se balader dans les couloirs de la préfecture de la Creuse, et même découvrir le bureau du préfet, dimanche à Guéret. Pour les chasseurs d'autographes, le petit théâtre à Guéret fait venir dimanche après-midi la comédienne Virginie Lemoine. Pour les nostalgiques, ceux qui aimeraient retrouver les bancs de l'école, l'académie de Limoges propose de visiter le lycée Eugène Jamot de Bourganeuf ou encore le lycée des métiers du bâtiment de Felletin. Enfin pour les sportifs, une randonnée à vélo de sept kilomètres est organisée samedi matin, au départ de Lussat, pour découvrir la réserve naturelle de l'étang des landes.

Des pierres et des hommes

Outre le patrimoine architectural, ces journées portes-ouvertes sont aussi l'occasion de mettre en avant le patrimoine vivant, autrement dit les savoir-faire. À Sermur, il y a dimanche après-midi une démonstration de taille de pierre, après une balade en partant d'une vue de l'ancienne carrière de la commune. À Saint Marien, un maître-charpentier propose tout le week-end de découvrir ses maquettes animées, entièrement faites à la main, qui retracent l'évolution du métier. À Chéniers, l'amicale des vieux métiers d'antan organise dimanche un atelier de sabotier et d'affûtage, avec une exposition de matériel agricole ancien. À Toulx-Sainte-Croix, samedi 16 septembre, une visite du chantier de restauration du lavoir est proposée, avant un stage de construction en pierres sèches et de muret en dentelle le lendemain. Enfin, à Bosmoreau-les-Mines, des visites commentées de l'ancien site minier sont proposées le samedi et dimanche après-midi.

