Creuse : Felletin se prépare à accueillir le Tour de France

Felletin accueille le Tour de France ce dimanche 9 juillet. La caravane publicitaire et les coureurs vont traverser la commune entre 13h30 et 16h lors de la 9e étape entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy de Dôme. Pour permettre le passage de la Grande Boucle en toute sécurité, le stationnement et la circulation seront strictement interdits sur le parcours. Des parkings gratuits seront mis à disposition des spectateurs aux abords du centre ville et dans le centre ville.

Le parcours

Le Tour de France arrivera à Felletin par la Maurie depuis Saint-Quentin-la-Chabanne. Les coureurs vont emprunter la rue Jean Mazet, la route d'Usuel, la route de Vallière, la route d'Aubusson puis sortir par la route de Crocq.

Sur ce parcours, le stationnement sera strictement interdit du samedi 8 juillet 18h jusqu'au dimanche 9 juillet 16h. Et gare aux étourdis, les véhicules qui resteront stationnés seront enlevés par la fourrière.

La circulation sera quant à elle interdite sur ce même tracé le dimanche 9 juillet de 12h à16h. Et toutes les intersections des rues adjacentes qui donnent sur le parcours seront également fermées à la circulation.

Pour éviter tout accident, il est demandé aux propriétaires de chiens d'être particulièrement vigilants. Toute divagation d'animaux sera interdite.

Pour en savoir plus sur le parcours et le plan de circulation, il faut cliquer ici .

Le parcours du Tour et les interdictions de circulation et de stationnement - © Ville de Felletin

Les horaires

Si vous souhaitez voir le Tour de France à Felletin, voici les horaires prévisionnels de la caravane publicitaire et des coureurs :

Passage à la Maurie de la Caravane publicitaire : 13h35

Passage des coureurs estimé entre 15h25 et 15h35

Passage à La Croix Blanche (direction Saint-Frion) : caravane du Tour : 13h43

Passage des coureurs estimé entre 15h32 et 15h43

Buvette et sandwiches

Outre les commerces du centre ville, deux associations proposeront des stands de buvette et de petite restauration. Le comité des fêtes "Les Fuses Animent" vous donne rendez-vous dans le jardin des Feuillantine, face à la mairie. Les Jeunes Agriculteurs seront eux sur le parking route de Vallière.