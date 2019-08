Creuse : grâce au "permis à zéro euro", les chasseurs attirent des femmes et des jeunes

Margnat, Sainte-Feyre-la-Montagne, France

"Ça nous a permis de cibler des gens, des jeunes, des artisans ou des retraités car nous sommes une population vieillissante en Creuse" explique Jean-Pierre Cassier, vice-président de la Fédération de chasse de la Creuse à propos de l'opération "Permis à zéro euro" mise en place au début de l'année 2018.

En un an et demi, Jean-Pierre a noté une forte augmentation du nombre de candidatures au permis de chasse, "de l'ordre de 30%" précise-t-il. Avec le permis gratuit, 477 personnes ont décroché le sésame autorisant la pratique en France. Avant de passer l'examen final, c'est comme pour la conduite, il faut suivre une formation. Deux demi-journées de pratique pour découvrir le parcours de l'examen et une partie théorique composées de questions sur la nature et la sécurité.

Plus de femmes chasseuses

Grande réussite pour la Fédération, c'est aussi d'avoir attiré des femmes à passer leur permis. Entre janvier 2018 et août 2019, 95 femmes ont obtenu permis de chasse. Cela représente "un quart des permis délivrés" note le vice-président, selon lui "c'est surtout pour voir ce que c'est de passer le permis de chasse".

Présentation de l'examen du permis de chasse. - Fédération de chasse de la Creuse

"J'y allais avec mes deux grands-pères le dimanche et maintenant que je peux le passer, j'ai envie d'y aller." - Hugo, 20 ans lors de la formation pratique avant de passer l'examen du permis.

Proposer un permis gratuit a aussi attiré les jeunes creusois, qui représentent "presque 50% des nouvelles demandes" selon Stéphane Quinio, formateur au centre de tir de Margnat à Saint-Feyre-la-Montagne. C'est là que Hugo, 20 ans, et Solène, 16 ans ont passé la formation pratique. La semaine du 26 août, ils passeront l'examen final. A la différence du permis voiture, il est possible de passer son permis de chasse à partir de 16 ans.

Passer le permis, c'est comme une évidence pour ces deux jeunes qui suivaient leurs familles à la chasse lorsqu'ils étaient plus petits. "J'y allais soit avec mes grands-parents, soit avec mes parents. C'était sympa, après la journée, on se retrouvait tous ensemble pour discuter, débriefer" se souvient Solène. Cette année, elle ne veut pas "rester dans la voiture" et souhaite chasser avec sa famille dès l'ouverture générale de la chasse en Creuse (le huit septembre).